Amanda Miguel dedica este profundo mensaje a Diego Verdaguer por motivo de su cumpleaños: “Lo eres todo”

Amanda Miguel sigue recordando a su gran amor Diego Verdaguer, con quien compartió 46 años de su vida hasta el día de la muerte del cantante.

El cantante estaría cumpliendo 74 años de edad este mes de abril 2026, por lo que Amanda Miguel le dejó un mensaje profundo que conmovió a las redes para recordarle a su difunto esposo y desearle un feliz cumpleaños. ¿Quieres saber qué le dijo? Te dejamos los detalles.

Amanda Miguel dedicó un mensaje de cumpleaños a su fallecido esposo Diego Verdaguer. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál fue el mensaje que Amanda Miguel le dedicó a Diego Verdaguer por su cumpleaños?

Amanda Miguel utilizó sus redes sociales para recordar a su esposo, el cantante Diego Verdaguer, en el que sería su cumpleaños número 76.

Acompañado de un tierno mensaje, pero cargado de gran tristeza, la cantante le mostró el amor que le tiene y lo que sigue significando para ella. También publicó una fotografía de Diego.

“¿Cómo podré olvidar todo lo que vivimos juntos y lo felices que fuimos? Compartimos toda nuestra vida y escribimos dejando una huella bien marcada con el gran amor que nos unió en nuestras almas y nuestra música. Lo eres todo para mí, te amo, felicidades, amor”. Amanda Miguel.

Seguidores de Amanda Miguel, así como del cantante fallecido hace cuatro años, reaccionaron a la publicación.



“Felicidades al grande de grandes“.

“¡Felicidades hasta el cielo Se extraña su música“.

“Un abrazo hasta el cielo. ¡Feliz cumpleaños!”.

"¡Te extrañamos, Diego! Amor eterno. @yoamandamiguel eres una reina“.

“Estamos vivos que nunca, qué hermosas canciones“.

“Sus palabras y amor por él son tan bellas que me hacen llorar“.

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¿Cómo se conocieron Amanda Miguel y Diego Verdaguer?

El inicio de lo que serían 46 años de pareja entre Amanda Miguel y Diego Verdaguer comenzó a inicios de los años 70. Fue en Buenos Aires, Argentina, donde ambos se conocieron.

Diego notó la presencia de Amanda, quien estaba caminando por la calle de la ciudad latinoamericana. El cantante se acercó a la que sería su futura esposa y ¡sin pena! la invitó a tomar un café.

Esa cita casual comenzó a ser más cotidiana, ya que Diego la invitó en reiteradas ocasiones, hasta que un día el intérprete de ‘Volveré’ le pidió ser su novia y Amanda aceptó.

Fue en diciembre de 1975 cuando la pareja, ya muy enamorada, se casó por el civil y, para festejar su aniversario número 40, el cantante la llevó al altar en la iglesia para su boda religiosa en el año 2015.

Amanda Miguel y Diego Verdaguer estuvieron juntos 46 años hasta el día en que el cantante falleció. / Foto: Instagram: @yoamandamiguel.

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¿De qué murió Diego Verdaguer?

El cantante Diego Verdaguer falleció a la edad de 70 años el 28 de enero de 2022 debido a complicaciones derivadas de Covid-19.

A finales de diciembre de 2021 anunció estar enfermo, por lo que acudió al doctor y el médico le manifestó que se trataba del virus, que en aquel tiempo ya se comenzaba a controlar.

Pese a los cuidados, Diego Verdaguer falleció por causas respiratorias derivadas de la enfermedad.

Antes de su deceso, fue internado en un hospital de Los Ángeles, California, donde permaneció varios días. Amanda Miguel confirmó la noticia del fallecimiento de Diego Verdaguer.