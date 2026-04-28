Óscar ‘Baby face’, un influencer mexicano que pesa más de 200 kg, es hospitalizado de emergencia: ¿Por qué?

A unas semanas de que el famoso youtuber mexicano, Yulay, fuera sometido a cirugía por un tema de salud, el mundo digital se angustia por el bienestar de un influencer.

El influencer regiomontano Óscar Espinoza, mejor conocido como ‘Baby face’, encendió las alarmas entre sus seguidores tras darse a conocer que fue hospitalizado de emergencia. La noticia ha generado preocupación en el mundo digital, donde el creador de contenido cuenta con más de seis millones de dólares en TikTok.

Influencer mexicano, Óscar ‘Baby face’ / IG: oscarbabyface

¿Cómo anunciaron que Óscar Espinoza ‘Baby face’ fue hospitalizado?

La noticia salió a la luz luego de que el propio influencer, ‘Baby face’, compartiera el 27 de abril una imagen desde una cama de hospital, lo que provocó una ola de reacciones y mensajes de apoyo.

La fotografía estaba acompañada del siguiente mensaje: “ Siempre de la mano de Dios ”.

Previo a esta aparición, internautas ya habían señalado su ausencia en contenidos recientes de los proyectos digitales en los que participa, como: Big & Fashion y La Marraniza.

Influencers mexicanos como Lalo Elizarrarás, “el Compa Rosh”, Mr. Tbone, entre muchos otros, le desearon pronta recuperación en los comentarios a Óscar. ¿Qué fue lo que le pasó?

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Óscar ‘Baby face’ es hospitalizado / IG: oscarbabyface

¿Por qué Óscar Espinoza, mejor conocido como ‘Baby face’, fue hospitalizado de emergencia?

Al momento de esta nota, Óscar ‘Baby face’ no ha dicho el motivo exacto por el que fue hospitalizado, pero sí dio una actualización sobre su estado de salud.

Por la mañana de este martes 28 de abril, Óscar compartió un mensaje que tranquilizó a sus fans y seguidores. En el clip, se le observa caminando con apoyo médico, lo que indicaría una evolución favorable en su estado de salud.

En ese mismo video, Óscar agradeció las muestras de cariño:

Todo salió muy bien GAD! Muchas gracias a todos los que me dejaron sus buenas vibras y sus buenos deseos los amo amigos! Óscar ‘Baby face’

La noticia no evitó que sus seguidores continuaran preguntándose sobre las posibles causas de su hospitalización, aunque su reaparición ha sido interpretada como una señal de que se encuentra fuera de peligro.

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¿Quién es Óscar ‘Baby face’ y qué contenido hace en redes sociales?

Óscar Espinoza, mejor conocido como ‘Baby face’, es un creador de contenido originario de Monterrey, quien rápidamente gracias a sus videos, se hizo de una audiencia de millones de seguidores.

Dentro de su contenido, ‘Baby face’ combina humor, estilo de vida y colaboraciones con otros influencers. Es parte de canales digitales como Big & Fashion y La Marraniza.

Es conocido también por ser “catador” de comida, realizando recomendaciones gastronómicas junto a los otros creadores de contenido. En TikTok ya acumula seis millones de seguidores, mientras que en Instagram está cerca del millón.

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