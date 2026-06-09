¿Aarón Mercury se queda fuera de telenovela? Revela las complicaciones para grabar tras fuerte accidente

Después de que Aarón Mercury reveló que sufrió un fuerte accidente mientras conducía su camioneta, la preocupación por parte de colegas y seguidoras no se hizo esperar.

En un reciente encuentro con la prensa, el exparticipante de La casa de los famosos México reveló las secuelas que le dejó el accidente y reveló si aún será parte de “Corazón de Marruecos”, su primer melodrama.

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Aarón Mercury sorprende a sus fans con triste noticia. / Redes sociales

¿Cómo fue el choque de Aarón Mercury y cuál es su estado de salud?

Meses después de que Aarón Mercury adquirió una lujosa camioneta, sorprendió a sus seguidores con una triste noticia. Tan solo un par de meses después de haber comprado un nuevo vehículo, sufrió un accidente automovilístico.

Aarón Mercury: heridas del choque. / Redes sociales

A través de sus redes sociales, el influencer confesó que chocó con una barda mientras iba solo de regreso a casa; el mal estado de sus llantas, el pavimento mojado y el exceso de velocidad pintaron el escenario perfecto para que Mercury tuviera un accidente.

El creador de contenido dijo no haber sufrido lesiones graves, pero su vehículo quedó destrozado. A través de lo que se puede observar en el video que compartió en redes, sufrió lesiones mínimas en las rodillas que, al parecer, ya le están pasando factura.

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¿Aarón Mercury abandona telenovela tras fuerte accidente automovilístico?

Luego de que su video se viralizó en redes, el ganador de Supernova Génesis fue captado por la prensa. En un encuentro retomado por “Al punto”, el influencer reconoció que, aunque parece estar bien, ha comenzado a presentar algunas dificultades para grabar tras dos semanas del accidente.

“Yo estoy bien dentro de lo que cabe. Ayer tuve una escena de grabar en la novela y sí me dolía la rodilla, pero dentro de lo que cabe, todo bien. Aún no me he ido a checar, pero esto pasó hace como dos semanas y ya estoy mucho mejor. Nunca pensé que iba a chocar”. Aarón Mercury

Aarón Mercury admitió tener total responsabilidad y agradeció haber estado solo a la hora del accidente. Respecto a su participación en “Corazón de Marruecos”, el actor seguirá en el proyecto, pues aunque el accidente lo desmayó al instante, se encuentra bien de salud.

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¿Cuándo compró Aarón Mercury su camioneta?

Meses antes de Aarón Mercury incursionara como juez de Miss Universo 2026, compartió con sus seguidores que había cumplido uno de sus sueños de pequeño al comprarse una camioneta, la cual impactó desde sus primeras fotografías.

“Lo que era un sueño inalcanzable, hoy se está logrando. En momentos como estos te das cuenta de que todas las veces que no te rendiste valieron la pena y que uno debe seguir dándole duro por conseguir su sueño, aunque a veces el camino sea oscuro”, expresó el influencer.

Debido al significado y esfuerzo que puso para conseguir el vehículo, las muestras de apoyo no se hicieron esperar en redes, aunque Aarón Mercury aseguró que no había consecuencias graves de salud, solo una pequeña lesión en la rodilla.

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