Aarón Mercury se compra camioneta millonaria tras denunciar que le pegaron a su coche: ¡Del susto al lujo!

El creador de contenido Aarón Mercury mostró su nueva adquisición: una camioneta de lujo. El influencer compartió el momento en el que presentó su nuevo vehículo, después de que recientemente denunció que su automóvil había sido golpeado.

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Aarón Mercury cambia de coche y presume camioneta de lujo tras incidente con su auto. / Redes sociales

¿Qué le pasó al coche de Aarón Mercury?

En diciembre pasado, previo a la gran final del reality Las estrellas bailan en Hoy —donde el influencer Aaron Mercury se coronó campeón junto a Briggitte Bozzo— el creador de contenido compartió en sus redes sociales que alguien había roto los cristales de su camioneta. La situación generó conversación entre sus seguidores, ya que ocurrió días antes del cierre del programa.

En ese momento surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que le hubieran retirado el estéreo del vehículo. Sin embargo, el influencer aclaró que en su automóvil no había objetos de valor. A través de sus historias explicó que, desde su perspectiva, el hecho no estaba relacionado con un robo.

“Me la hicieron, chaval. Ahora sí me la hicieron. ¿Quién fue el cule...? Voy a revisar cámaras, papitos, voy a revisar cámaras. Ni siquiera traía nada. Acabo de arreglarle los frenos. Se pasaron de lanza”, expresó el influencer en un video compartido en sus plataformas digitales.

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¿Cambio inesperado? Aarón Mercury presume camioneta de lujo tras denunciar ataque a su coche. / Redes sociales

Aarón Mercury estrena camioneta de lujo

Aarón Mercury compartió en redes sociales que estrenó una camioneta de lujo y mostró el momento con una fotografía que rápidamente generó interacción entre sus seguidores. A través de su cuenta, el creador de contenido publicó una serie de fotos en la que aparece junto a su nuevo vehículo, acompañando el anuncio con un mensaje en el que habló sobre lo que representa este logro para él.

En la primera fotografía, el influencer aparece recargado en la parte frontal de una camioneta blanca de la marca BMW. La unidad está estacionada en una vialidad y la puerta del conductor se encuentra abierta. Mercury viste pantalón y camisa negros, tenis blancos y una chamarra clara con el logotipo de la marca, mientras posa frente al vehículo durante el atardecer.

“Lo que era un sueño inalcanzable, hoy se está logrando. En momentos como estos te das cuenta que todas las veces que no te rendiste valieron la pena y que uno debe seguir dándole duro por conseguir su sueño aunque a veces el camino sea oscuro. Nuevo coche que significa un logro más y más gasolina para seguir consiguiendo más”, escribió.

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Aarón Mercury estrena camioneta. / Redes sociales

¿Cuánto cuesta la camioneta de Aarón Mercury?

El influencer Aaron Mercury también dejó ver qué modelo es el vehículo que recientemente mostró en sus redes sociales. Se trata de una camioneta eléctrica BMW iX, perteneciente a la firma automotriz BMW, un modelo que forma parte de la línea de autos eléctricos de la compañía.

En el mercado mexicano, el precio de este modelo puede ubicarse alrededor de los 2 millones 350 mil pesos, dependiendo de la versión y el equipamiento seleccionado.

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