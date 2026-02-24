Aarón Mercury presume entrenamiento rumbo a su pelea vs Mario Bautista pero fans lo balconean: “va armado”

Aarón Mercury vuelve a ser tendencia, y esta vez no solo por su disciplina. Mientras se prepara para su combate de exhibición contra Mario Bautista en Supernova: Génesis, el influencer compartió un video de entrenamiento que encendió las redes. Sí, hubo repeticiones, sudor y enfoque… pero también algo que sus seguidoras no tardaron en notar.

Aarón Mercury habla de Mario Bautista antes de su batalla en el Supernova Genesis 2026 / Facebook

¿Qué pasó en el video viral de Aarón Mercury durante su entrenamiento rumbo a Supernova: Génesis?

El video parecía uno más dentro de su serie de entrenamientos rumbo a Supernova: Génesis. Aarón Mercury, concentrado en su rutina, ejecutaba saltos coordinados mientras trabajaba resistencia y activación muscular. Nada fuera de lo común… hasta que las redes hicieron zoom.

Las seguidoras del influencer no tardaron en llenar los comentarios con halagos, bromas y mensajes cargados de picardía. El motivo no fue su técnica ni su rendimiento físico, sino un marcado detalle en su ropa deportiva que se volvió el verdadero protagonista del clip.

Lejos de tratarse de un descuido, el momento generó una ola de memes, capturas y reacciones que dispararon aún más la visibilidad del video. En plataformas como TikTok, los fragmentos comenzaron a circular acompañados de música, efectos y comentarios que mezclaban admiración con humor.



“No creo que Aarón esté haciendo las cosas bien; no se vale que vaya armado a la pelea, eso es trampa.”

“Imposible no notarlo. Una preguntita nada más: ¿cuánto dura el videíto? Llevo aquí como 10 minutos.”

“Mercury, no te conocía tan bien.”

“Aarón ya no es un niño.”

Así fue el momento pícaro de Aaron Mercury:

¿Cómo se prepara Aarón Mercury para pelear contra Mario Bautista?

Más allá del revuelo en redes, Aarón Mercury mantiene el foco en su preparación física. El influencer ha dejado ver que su entrenamiento combina calistenia, cardio y boxeo, disciplinas clave para afrontar un combate de exhibición.

Actualmente, su rutina incluye ejercicios funcionales diseñados para mejorar resistencia, coordinación y potencia. Parte de su preparación se ha desarrollado en espacios abiertos, así como en sesiones guiadas, incluyendo entrenamientos especializados en Kinesis CDMX.

Entre los elementos centrales de su acondicionamiento destacan:

Calistenia para fortalecer el control corporal y la resistencia muscular.

Entrenamientos de boxeo enfocados en técnica, reflejos y potencia.

Sesiones de cardio para optimizar la resistencia cardiovascular.

Rutinas funcionales orientadas al rendimiento físico general.

Aunque Aarón Mercury no proviene del deporte profesional, su constancia ha sido uno de los puntos más comentados entre sus seguidores, quienes observan con curiosidad cómo evoluciona su condición física rumbo al esperado enfrentamiento con Mario Bautista.

¿Qué se sabe del combate entre Aarón Mercury y Mario Bautista en Supernova: Génesis?

El combate entre Aarón Mercury y Mario Bautista forma parte de la cartelera oficial de Supernova: Génesis 2026, evento que reunirá a creadores de contenido, cantantes y figuras del entretenimiento en enfrentamientos de boxeo amateur.

El perdedor deberá tatuarse un diseño elegido por el ganador. Este acuerdo fue confirmado durante la presentación oficial del evento.

Además de este enfrentamiento, Supernova: Génesis contará con una cartelera diversa que incluye peleas femeninas, duelos internacionales y combates entre streamers y creadores digitales. Los enfrentamientos confirmados hasta ahora son:

Mario Bautista vs Aarón Mercury, duelo masculino con apuesta incluida.

Milica vs Ari Geli, enfrentamiento internacional entre Argentina y España.

El Abraham vs Nando, combate masculino entre creadores digitales.

Lupita Villalobos vs Kim Shantal, pelea femenina entre creadoras mexicanas.

Lonche vs Willito, duelo entre dos streamers populares.

El evento se realizará el domingo 26 de abril de 2026 a las 19:00 horas en la Arena Ciudad de México. La elección de esta sede responde al éxito que tuvo la primera edición de Supernova, la cual se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes y registró una alta asistencia.