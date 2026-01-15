¡Aarón Mercury y Andrés Johnson se roban el show! Ambos famosos se dan beso y encienden las redes VIDEO

Tal como se había anticipado, las esperadas presentaciones de Las Alucines en el Auditorio Nacional por fin se llevaron a cabo y superaron todas las expectativas, deslumbrando al público con la participación sorpresa de influencers y figuras públicas, amigas y amigos que han formado parte de su trayectoria. Uno de los momentos de la noche fue protagonizado por Aarón Mercury y Andrés Johnson y el vídeo ya es viral. Te contamos qué sucedió exactamente.

¿Quiénes fueron invitados al show de Las Alucines en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México?

Después de una intensa gira a lo largo de México, Las Alucines (Quesito Quezada y Lupita Villalonos) anunciaron un espectáculo especial llamado “Fuera de control”, programado para los días 13 y 14 de enero de 2026 en el Auditorio Nacional.

Con dos fechas sold out, las influencers tuvieron varios invitados a este gran evento que reunió a más de 10 mil seguidores a lo largo de dos días. Entre los famosos que se dieron cita y participaron en las dinámicas fueron:



Un tal Fredo,

Andrés Johnson,

Daniela Rodríguez,

Isabel Hernández,

Miguel Martínez y

Aarón Mercury.

Uno de los momentos más curiosos fue el protagonizado por Aarón Mercury y Andrés Johnson en plena dinámica de Las Alucines.

¿Cómo fue el beso entre Aarón Mercury y Andrés Johnson durante show de Las Alucines?

El evento de Las Alucines marchaba con tranquilidad, con divertidos sketches y dinámicas que entretenían al público. Fue en ese momento que Aarón Mercury y Andrés Johnson (caracterizado) hicieron algo sorprendente.

Ante la mirada de todo el público en el Auditorio Nacional, Aarón Mercury le dio un beso al Tiktoker, y sus palabras previas fueron:

A ver, levántate el bigote. Aarón Mercury

La acción generó una onda de gritos enorme entre toda la gente, dejando ver también una clara sorpresa y asombro de quienes compartían escenario con ambos influencers. Johnson, fiel a su estilo, fue muy expresivo con la acción de Aarón.

Beso de Aaron Mercury (@ArnMercurio) con Andrés Johnson 💋



AARON X ALUCINES pic.twitter.com/BZIZ23Enly — Cultura Pop (@RCulturaPop) January 15, 2026

¿Quiénes son Las Alucines y qué contenido hacen?

Las Alucines es un pódcast originario de México, en el que participan Quesito Quezada y Lupita Villalobos, que se ha posicionado como uno de los proyectos más relevantes del entretenimiento digital en español. Con una propuesta fresca, auténtica y sin censura, surgió como un espacio de charla donde el humor, las vivencias personales y la conexión con su audiencia se volvieron su principal distintivo.

A través de la conversación abordan situaciones cotidianas y experiencias propias que conectan especialmente con las nuevas generaciones.

Su estilo espontáneo y carismático favoreció un crecimiento rápido en plataformas digitales, consolidándolas como una referencia dentro del ámbito del podcasting y las redes sociales.

