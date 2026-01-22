¿Alana Flores golpeó a su pareja, jugador del América? Esto pasó en el evento del Supernova Génesis 2026

Tras el impacto que dejó Supernova Orígenes en 2025, el boxeo amateur protagonizado por figuras del entretenimiento digital regresa con una nueva edición que promete superar todas las expectativas. Bajo el nombre de Supernova Génesis, el evento se llevará a cabo el domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. En el combate estelar del Supernova Génesis participará Alana Flores, la famosa influencer mexicana que también dejó un momento curioso, pues se viralizó un vídeo en el que se ve que ¿golpea a su actual pareja, jugador del América? Te decimos qué pasó exactamente.

Alana Flores / Redes sociales

¿Contra quién peleará Alana Flores en el Supernova Génesis 2026?

El anuncio del Supernova Génesis 2026 reunió a una gran cantidad de celebridades, algunas pelearán, otras darán un espectáculo artístico que planea llamar la atención del público.

El evento tendrá como combate estelar el enfrentamiento entre Alana Flores y Samadhi Zendejas, famosa actriz de telenovelas y series, dos de las personalidades más seguidas del momento.

Uno de los elementos que refuerza la seriedad del evento es la colaboración con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), organismo que trabajará junto a la organización para diseñar cinturones conmemorativos que serán entregados a los ganadores de cada combate.

La presentación de dicha pelea ha generado gran expectativa, pues recordemos que Alana ha estado presente en varios eventos de este tipo, y nunca ha sido derrotada. ¿Qué más pasó en la presentación del Supernova Génesis?

Te puede interesar: Gala Montes vs Alana: ¿Cómo reaccionó Crista Montes a la derrota de su hija en el Supernova orígenes?

Alana vs Samadhi pelearán en Súpernova Génesis 2026 / IG: supernovaboxing

¿Alana Flores golpeó a su novio durante la presentación del Supernova Génesis 2026?

Uno de los momentos “detrás de cámaras” que sucedió en la presentación del Supernova Génesis 2026, fue protagonizado por Alana Flores, quien fue acompañada por su actual pareja, el futbolista del América, Sebastián Cáceres.

En un vídeo compartido por Alana en su cuenta oficial de X, se puede observar a la influencer quien se encuentra junto a Cáceres, y en un esfuerzo por acomodarse el cinturón que ya alguna vez ganó, golpeó (de manera fortuita) a su novio .

La reacción de ambos, más allá de molestia, fue de total risa, algo que también pudo reflejarse en algunas personas que estaban presentes. El momento no fue bien recibido por todos, pues algunos aseguraban que era un clip “forzado”, aquí algunos de los comentarios:



“Me reí más cuando se murió mi canario”,

"¿Y el chiste en qué segundo es?” y,

“No tienes nada de gracia.”

Lee: Bárbara de Regil ‘le canta el tiro’ a Alana Flores tras victoria vs Gala Montes en Supernova strikers

Esto pasó en cuanto salí del escenario jajajajaj pic.twitter.com/2hoW2u2oSg — AL4NITA (@alanafloresf) January 22, 2026

¿Cuál es la cartelera de peleas completas del Súpernova Génesis 2026?

La pelea principal de Supernova Génesis será protagonizada por Alana Flores, y la actriz mexicana Samadhi Zendejas, quien debutará oficialmente en el ring frente a miles de personas.

Además del combate estelar, Supernova Génesis contará con seis peleas confirmadas que combinan talento internacional y rivalidades virales. Destaca el regreso del cantante Mario Bautista, quien tras sorprender al público al vencer a Wetscol en la edición anterior, ahora se enfrentará al influencer Aarón Mercury. La tensión entre ambos ha ido en aumento, al grado de apostar un tatuaje durante la presentación oficial del combate.

La cartelera se completa con los siguientes enfrentamientos:



Milica vs Ari Geli

El Abraham vs Nando

Kim Shantal vs Lupita Villalobos

Lonche vs Willito

Además, el respaldo de una plataforma como Netflix confirma el interés por llevar este tipo de eventos a un público masivo, combinando deporte, espectáculo y cultura pop en una sola noche.

Tal vez te interese: Alana Flores revela contrato de su pelea con Gala Montes y... ¿la tacha de mentirosa?