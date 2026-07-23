¿Leslie Gallardo la tercera en discordia? Aseguran que novio de la conductora presuntamente estaba comprometido

Leslie Gallardo actualmente es conductora de MasterChef México 24/7, y tras ser vinculada sentimentalmente alguien, finalmente presentó a su nueva pareja. Ahora, la ex de Acapulco shore es señalada de presuntamente estar con alguien se comprometió hace unos meses. ¿Qué pasó exactamente?

¿Leslie Gallardo fue la tercera en discordia? / Liliana Carpio, cortesia TV Azteca, internet e IG @_Lesliegallardo y @masterchefmx

¿Quién es el novio de Leslie Gallardo y cómo lo presentó?

El pasado 19 de julio, Leslie Gallardo sorprendió a sus seguidores al compartir una publicación en la que hizo oficial su relación con el futbolista Santiago Homenchenko.

En las imágenes, la influencer presumió algunos de los detalles románticos que ha recibido de su nueva pareja y mostró fotografías de ambos dentro de una habitación decorada con mensajes de “bienvenida a casa”.

La confirmación de su romance no se limitó a las redes sociales. Durante una emisión de MasterChef México 24/7, Leslie también presentó públicamente al futbolista del Querétaro FC:

Oficialmente él es mi novio, se lo presento. (...) Por eso estoy feliz, señora. Ya, adiós, me retiro del programa. Leslie Gallardo

Santiago Homenchenko es un futbolista uruguayo de origen ucraniano de 22 años. Antes de llegar al conjunto queretano, también formó parte de las filas del Pachuca.

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Leslie Gallardo y Santiago Homenchenko / Redes sociales

¿Por qué acusan a Leslie Gallardo de presuntamente ser la tercera en discordia?

Esta acusación sale de una de las historias de la cuenta de espectáculos “Reina venenosa”, quien mediante su Instagram mostró el mensaje que le llegó de una persona, quien aseguraba tener conocimiento de una relación de Santiago Homenchenko, antes de Leslie Gallardo.

Según el testimonio de esa persona, Santiago habría estado comprometido apenas meses antes:

Él tenía prometida, vivía con ella, obvio ella iba a todos los partidos, novios de años, uruguayos, le dio el anillo el año pasado a finales. (...) Pues ya hace como tres meses ella ya tenía el vestido de novia y zaz, que a él lo convocan (a la selección). Fuente a Reina venenosa

Posteriormente, según lo dicho por la misma fuente, a raíz de su convocatoria, él se ausentó de redes y así, de repente, se confirmó su romance con Leslie Gallardo:

En abril a finales, ella se regresó a Uruguay. Los primeros días de mayo a él lo convocan a la Selección y ahorita julio y ya súper amor que hay entre Leslie y él. Fuente a Reina venenosa

Cabe señalar que este rumor no ha sido confirmado ni asegurado por la propia Leslie o su pareja. Aunque las fechas son aproximadas, no existen pruebas oficiales ni otras reacciones, por lo que todo sigue como una especulación .

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¿Leslie Gallardo fue la tercera en discordia? / IG: reinavenenosa

¿Quién es Leslie Gallardo y en qué programas ha participado?

Aunque hoy destaca por su participación en MasterChef México 24/7, Leslie Gallardo se hizo conocida a partir de su trabajo como influencer en redes sociales.

Su incursión en la televisión comenzó en 2018, cuando se unió al elenco de Acapulco shore. Más adelante participó en otros realities como La venganza de los ex VIP, La ley de la selva y la cuarta temporada de La casa de los famosos de Telemundo.

En el plano personal, Leslie Gallardo durante varios años mantuvo una relación con Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio. Su romance llegó a su fin en 2025.

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