¿Despiden al novio de Ale Jaramillo? Tras su salida de SQP por burlas a México, ¡él tendría la misma suerte!

Ante los desafortunados comentarios que hizo sobre México en el Mundial 2026, Ale Jaramillo salió de Siéntese quien pueda por “la puerta de atrás”; así se dio a conocer en la reciente emisión del programa, en la que no estuvo presente la conductora para despedirse. Sin embargo, puede que su salida no sea la única. ¿También despidieron a su novio? ¡Te contamos!

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Alejandra Jaramillo se va de SQP. / Mezcalent

¿Cómo fue la salida de Ale Jaramillo de Siéntese quien pueda tras comentarios sobre México?

Días después de que Ale Jaramillo se burló de México tras su derrota contra Inglaterra en el Mundial 2026, se informó que la conductora ecuatoriana no seguirá formando parte del programa Sientese quien pueda pese a que pidió disculpas por sus comentarios.

“Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de ‘Siéntese quien pueda’. Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y, sobre todo, con ustedes”, informó Jorge Bernal.

Aunque no se dieron a conocer los detalles de su salida, la situación ya se venía especulando desde días atrás, ya que Alejandra Jaramillo no se había presentado en el programa desde el pasado 14 de julio. En su lugar, había estado Jessica Rodríguez.

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Ale Jaramillo salió de SQP tras comentarios sobre México en Mundial 2026. / Mezcalent/Redes sociales

¿Qué dijo Ale Jarramillo tras confirmarse su salida de Siéntese quien pueda?

Horas después del anuncio hecho por Jorge Bernal, Ale Jaramillo confirmó su salida de Siéntese quien pueda a través de un video en redes en el que abordó la problemática que surgió tras sus comentarios en el Mundial 2026 y negó haber sido presionada para pedir disculpas.

“Estoy tranquila con mi actuar y estoy tranquila con mis disculpas. Esas disculpas públicas nadie me obligó a darlas. Esas disculpas públicas me nacieron del corazón”, expresó Jaramillo, asimismo, admitió haber vivido momentos difíciles tras la problemática, pero agradeció el apoyo recibido.

“Me he levantado en otras ocasiones, de otras situaciones mucho peores”, concluyó tras afirmar que no se arrepiente de sus acciones, pero comprende que haya personas en desacuerdo con sus comentarios de la Selección Mexicana.

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Alejandra Jaramillo dice ‘adios’ a SQP. / Redes sociales/Mezcalent

¿Ale Jaramillo y su pareja fueron despedidos tras comentarios en el Mundial 2026?

Tras el despido de Ale Jaramillo de Siéntese quien pueda, la cuenta de ‘Chamonic’ dio a conocer que habría sido un alto mando de la empresa quien pidió que se tomaran cartas en el asunto ante la polémica por los comentarios de la conductora.

Sin embargo, la situación no solo estaría repercutiendo en la vida profesional de la ganadora de ¿Apostarías por mí?, ya que, según reportes, su novia también habría perdido sus participaciones en Despierta América.

“Como todo lo que toca sala, ella saló al novio, y al parecer me dicen que también está fuera. Él estaba teniendo apariciones en Despierta América y eso ya no va a poder ser, se va con ella”, informó Chamonic en Instagram.

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