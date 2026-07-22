Ale Jaramillo sale de ‘SQP’ tras burlarse de México en el Mundial 2026, ¡Se va por la puerta de atrás! VIDEO

Lo que mucho se especulaba, y algunos deseaban, terminó siendo una realidad: Alejandra Jaramillo quedó fuera de ‘Siéntese quien pueda’ tras los comentarios desafortunados que hizo sobre México durante el Mundial 2026. Fue durante la más reciente emisión del programa que se confirmó la noticia. Esto es todo lo que se sabe.

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Alejandra Jaramillo se burló de México en el Mundial 2026 / Redes sociales/Mezcalent

¿Por qué Alejandra Jaramillo habló mal de México durante el Mundial 2026?

Todo ocurrió durante los octavos de final del Mundial 2026. La conductora Alejandra Jaramillo se burló de que México quedara eliminado del torneo tras perder contra Inglaterra. Y es que, al parecer, Jaramillo estaba molesta de que ‘el Tri’ sacara a Ecuador en la fase de grupos.

“Yo quería una cosa para dormir tranquila hoy. No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. Chao, bye, sayonara”. Alejandra Jaramillo

Cuando empezaron los ataques en su contra, Ale solo se limitó a compartir comentarios y videos de aquellos mexicanos que la apoyaban pese a todo. No obstante, al poco tiempo subió un video pidiendo disculpas.

La ecuatoriana señaló que su intención jamás fue ofender a nadie. Se justificó diciendo que su “pasión futbolera se salió de control”. Y es que dijo haberse sentido muy triste por la derrota de su país natal.

“Cuando México eliminó a mi país en el Mundial, yo me puse la camiseta de dar y recibir porque siempre he dicho que, en el fútbol, se gana y se pierde…Yo recibí todo tipo de comentarios. Cuando celebré la derrota de México… yo estaba intentando seguir con esa misma pasión. Se salió un poco de control, se pudo malinterpretar, pero, si les soy bien sincera, nunca hubo una ofensa”, indicó.

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Alejandra Jaramillo se disculpó por burlarse de México en el Mundial 2026 / Redes sociales/Mezcalent

El despido de Alejandra Jaramillo de ‘Siéntese quien pueda’

Durante la transmisión más reciente de ‘Siéntese quien pueda’, uno de los conductores confirmó la salida de Alejandra Jaramillo del programa. Sin explicar los motivos, simplemente agradeció por su participación y le deseó suerte en sus proyectos futuros.

“Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de ‘Siéntese quien pueda’. Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y, sobre todo, con ustedes. De parte de toda la familia de ‘Siéntese quien pueda’, le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos”, mencionó.

Esto ya se venía sospechando desde hace algunos días. Y es que Jaramillo no se ha presentado al programa desde el 14 de julio. Estuvo siendo sustituida por Jessica Rodríguez, una presentadora de ‘Despierta América’.

@sientesequienpueda Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de Siéntese Quien Pueda. Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y con ustedes, nuestro público. De parte de toda la familia de Siéntese Quien Pueda y de We Love Entertainment, le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos. ♬ original sound - SienteseQuienPueda

¿Cuál fue la reacción de Alejandra Jaramillo tras su despido de ‘Siéntese quien pueda’?

Hace unos momentos, Alejandra Jaramillo compartió un mensaje para confirmar su salida de ‘Siéntese quien pueda’. La conductora comenzó extendiendo su agradecimiento a todos aquellos que la apoyaron durante su “funa”.

Dijo que la situación no ha sido “nada fácil” y que no había podido decir nada antes debido a que debía “guardar silencio”. También dejó ver que no estaba de acuerdo con lo ocurrido. No obstante, dijo aceptar lo ocurrido.

“Justo o no, son situaciones de la vida. Son cosas que pasan. Hay dos cosas con las que yo me quedo bastante tranquila: una, mis intenciones de corazón. Estoy tranquila con mi actuar y estoy tranquila con mis disculpas. Esas disculpas públicas nadie me obligó a darlas. Todo estará bien”, puntualizó.

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