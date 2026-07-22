Periodista deportivo de luto tras final del Mundial 2026: Anuncia muerte de su hermana con emotivo mensaje

El mundo deportivo se viste de luto. En medio del júbilo por el triunfo de España frente a Argentina en la final del Mundial 2026, un periodista deportivo anuncia la muerte de su hermana con un desgarrador mensaje. Te contamos todo lo que se sabe.

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Hermana de periodista deportivo muere / Redes sociales

¿Qué periodista deportivo anunció la muerte de su hermana?

Se trata de Willie González, quien es un analista deportivo en el canal de Multimedios. A través de redes sociales, contó que su hermana Sylvia Berenice murió durante la noche del pasado 21 de julio. Sin entrar en detalles, dijo que falleció tras una larga batalla contra una complicada enfermedad que no quiso especificar.

“Con profundo dolor en mi corazón, quiero compartirles que el día de hoy 22 de Julio 2026 (horario de Italia) mi hermana Sylvia Berenice González Elizondo partió de este mundo después de enfrentar con enorme valentía una larga enfermedad”, indicó.

Aprovechó el post para hablar un poco de cómo era ella y de lo mucho que le duele su pérdida. Según dijo, a la mujer le sobrevive un hijo.

“Quienes tuvimos la fortuna de conocerla sabemos que fue una extraordinaria mujer, gran hija, gran hermana, pero sobre todo una grandiosa madre. Gracias por sus oraciones, muestras de cariño hacia mi mamá, mi sobrino Tiago y a mi persona. Descansa en paz, querida Bere. ¡Siempre vivirás en nuestros corazones!”, resaltó.

Tanto fans como colegas no han dudado en expresar sus condolencias a través de internet. Incluso varios clubes de fútbol mexicanos se solidarizaron con mensajes llenos de apoyo para Willie y la familia.

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¿Quién es Willie González, periodista de Multimedios que se vistió de luto por la muerte de su hermana?

Willie González es uno de los comentaristas deportivos más influyentes de Monterrey.

Es una de las voces principales de Multimedios y RG La Deportiva.

Está casado con Gabriela Gastelum.

Tiene tres hijos.

Empezó a trabajar en el ámbito deportivo en la década de los 90.

Se ha desempeñado como locutor, narrador, conductor y periodista deportivo.

Actualmente, también es directivo de Multimedios.

¿Quién es Willie González, periodista deportivo? / Redes sociales

La polémica entre Willie González y David Faitelson

El nombre de Willie González fue tendencia en su momento por la pelea que tuvo con David Faitelson, otro comentarista deportivo. En 2025, Willie expresó su desacuerdo con que Gil Mora, quien jugó para México en el Mundial 2026, estuviera en el partido Xolos vs. Tigres.

Argumentó que el encuentro era a las 11 pm y, según la ley mexicana, un menor de edad no puede trabajar después de las 10 pm en un lugar donde se vende alcohol.

Faitelson criticó su postura y la pelea en redes sociales llegó a tal punto que hasta estuvieron a punto de enfrentarse a golpes. Y es que González afirmó que su colega lo “bulleaba” y dejó claro que no tenía miedo de darle su “calentadita”.

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