¿Se repite la final del Mundial 2026 entre España y Argentina? La verdad detrás del RUMOR falso viral en redes

Mucho se ha dicho sobre la final del Mundial 2026, la cual se llevó a cabo el pasado domingo 19 de julio, en Nueva York. La victoria de España sobre Argentina dejó sentimientos encontrados y ya han comenzado a surgir teorías conspirativas que “explicarían” el suceso.

En las últimas horas, ha circulado en internet que, supuestamente, el partido se va a repetir por presuntas irregularidades. No obstante, ¿qué tanto de esto es verdad? Te contamos cómo nació este polémico rumor.

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Partido entre España y Argentina / Redes sociales

Las teorías conspirativas sobre la derrota de Argentina en el Mundial 2026

Muchos ciudadanos argentinos siguen sin creer que su país haya sido derrotado por España en el Mundial 2026. Incluso los mismos jugadores se enojaron ante la situación. Su molestia fue tanta que algunos hasta agredieron a integrantes de la selección española tras el partido.

Sumado a esto, la mayoría de los internautas han festejado esto. En México, los fans afirmaron que el país celeste merecía perder por los comportamientos polémicos que tanto su equipo como algunos ciudadanos han tenido durante la justa deportiva.

Por supuesto, esto ha generado una guerra de declaraciones en la que hasta famosos se han visto involucrados. Un ejemplo de ello es Lau Styling de ‘La casa de los famosos México’, quien insultó a los mexicanos por celebrar el triunfo de ‘la Roja’. en el Mundial.

En medio de esta discusión, se han puesto sobre la mesa diversas teorías conspirativas. La más sonada es que, supuestamente, los jugadores argentinos fueron “amenazados” para perder el juego. Los defensores de esta suposición hasta exhibieron un presunto audio que confirmaría todo.

En dicho material, se escucha a una persona decir que, presuntamente, la organización del Mundial le advirtió a Argentina que, si no se dejaba vencer, sería vetada de la justa deportiva por un periodo de 10 años. Según se dijo, quien hizo la “confesión” fue presuntamente el Chiqui Tapia, el presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina.

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OH POR DIOS LA FINAL DEL MUNDIAL SE VA

A VA REPETIR GRACIAS AL CHIQUI TAPIA 😨

YA HAY AUDIOS FILTRADOS QUE ARGENTINA

PERDIÓ APROPOSITO POR LO QUE SUCEDIÓ

EL ANTERIOR PARTIDO. ESTAMOS ACASO

ANTE LA PRIMERA FINAL QUE SE REPITE? 🫣 pic.twitter.com/cqMVtreJk4 — Luushiiaanoo (@Luushiiaanoo) July 21, 2026

¿Se confirma que la final del Mundial 2026 entre España y Argentina se repite? La verdad sobre la noticia falsa

En redes sociales, ha comenzado a circular el rumor de que, presuntamente, el partido del Mundial 2026 entre España y Argentina se va a repetir. Incluso se dijo que estaría planeada para el próximo mes. El motivo es la presunta “corrupción” que hubo detrás del encuentro.

Aunque muchos argentinos se dijeron felices, la realidad es que esto es una noticia falsa. Fue compartida por un internauta que quería promocionar su canal de YouTube. Y es que el link que proporciona para leer la supuesta nota de la confirmación lleva justamente a uno de sus videos.

Aunado a esto, la organización no ha dicho nada acerca de repetir el encuentro y solo ha hecho publicaciones para celebrar el triunfo de España.

Pese a todo, ciudadanos del país sudamericano siguen insistiendo en que “todo fue trampa” y exigen que se anule la victoria de la selección española. Estas personas han recibido muchas críticas por “mostrar que Argentina es un ‘mal perdedor’”.

¿Final del Mundial 2026 se repite? / Redes sociales

¿Cuánto dinero obtuvo España por ganarle a Argentina en el Mundial 2026?

El partido de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina terminó 1-0, a favor del país europeo. Aunque este fue el resultado oficial, mucha gente opta por incluir los otros dos goles que le anularon a la selección española por temas de falta.

Según diversos medios especializados en fútbol, el ganador del torneo no solo obtiene el reconocimiento por su triunfo, sino también un premio monetario que supera los 50 millones de dólares.

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