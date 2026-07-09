Mhoni Vidente habla de la final del Mundial 2026 y sorprende con predicción: ¿Argentina será bicampeona?

Mhoni Vidente vuelve a la polémica por su predicción del Mundial 2026, pues reveló nuevos detalles sobre la posible final del torneo, hablando también de lo lejos que llegará Argentina, la actual campeona, y las chances que tiene de repetir la hazaña. ¿Los ve campeones?

Argentina vs Suiza en el Mundial 2026 / Wikipedia

¿Cuál fue la predicción de Mhoni Vidente para los cuartos de final del Mundial 2026?

Mhoni Vidente fue cuestionada en una reciente transmisión en vivo sobre el resultado de los cuartos de final del Mundial 2026, mismos que comenzaron precisamente este jueves 9 de julio con el Francia vs. Marruecos.

Aquí las predicciones completas de Mhoni Vidente:



Francia vs. Marruecos: “ Yo me voy con Francia. Me encanta Marruecos pero Mbappé cambia completamente el sentido del juego. Por diferencia de 2 goles ”.

”. España vs. Bélgica: “ Le voy con España, diferencia de un gol. España siempre juega así ”.

”. Noruega vs. Inglaterra: “ Inglaterra me voy, por diferencia también de un gol ”.

”. Argentina vs Colombia: “ Argentina ”.

La predicción del Francia vs. Marruecos se cumplió, ya que la Selección europea derrotó dos goles a cero a su similar de África, siendo la primera palomita en las palabras de Mhoni.

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Estas son las predicciones de Mhoni Vidente para el Mundial 2026 / Canva/ Captura de pantalla

¿Mhoni Vidente confirma que Argentina será la campeona del Mundial 2026?

Durante las mismas predicciones de Mhoni Vidente (quien dijo el resultado de México ante Inglaterra del domingo pasado) para el Mundial 2026, aunque el panorama parece bueno para la Selección Argentina, la realidad parece ser otra totalmente diferente.

Si bien Mhoni ve una victoria de Argentina contra Suiza, no visualiza a los albicelestes levantando la copa:

Argentina no. El ganador va a quedar en Europa. (...) Hay mucha polémica por lo que pasó en el partido entre Argentina y Egipto. Argentina está desgastada, no le va a alcanzar para llegar. Mhoni Vidente

La vidente enfatizó que el Mundial 2026 quedará en manos europeas , rompiendo así la posibilidad de una nueva gloria sudamericana.

Tras la eliminación de Marruecos, solo un equipo que aún queda del certamen, no es europeo: Argentina. Tras avanzar Francia, los demás equipos son Bélgica, España, Noruega e Inglaterra. ¿Le atinará?

Minuto 32:30.

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¿Cuándo y a qué hora será la gran final del Mundial 2026?

El partido que definirá al campeón del Mundial 2026 se llevará a cabo el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, situado en East Rutherford, Nueva Jersey, en la zona metropolitana de Nueva York.

Para los aficionados en México, la transmisión está programada para las 13:00 horas del centro del país. El campeón de esta edición significará un logró mayor aún, pues en esta justa fueron 48 equipos los clasificados.

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