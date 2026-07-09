Pato Borghetti explota vs. Eduardo Feinmann, periodista argentino que se disculpó por despreciar a México

La polémica no cesa para Eduardo Feinmann, el periodista argentino que menospreció a México en el Mundial 2026. Ahora, un nuevo personaje se suma a todo este asunto. Se trata de Pato Borghetti, quien también es originario del país sudamericano. El exconductor de ‘Venga la alegría’ manifestó su sentir en redes sociales. Te contamos todo lo que dijo.

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Pato Borghetti defiende a México / Mezcalent

¿Qué dijo el periodista argentino Eduardo Feinmann sobre México?

Durante una emisión de su programa, el periodista argentino Eduardo Feinmann declaró que “detesta a todos los mexicanos”. Por si esto fuera poco, afirmó que México “envidia” a Argentina por el nivel de fútbol que tiene el equipo celeste.

“Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. Detestables esos tipos. La envidia que los mexicanos les tienen a los argentinos. No solamente en el fútbol, en todo. Nos envidia; quieren ser como nosotros”, puntualizó.

Por supuesto, sus palabras generaron indignación en redes sociales. Incluso, diversos artistas se han pronunciado ante esta situación. Un ejemplo de ello fue Alejandro Fernández, quien sostuvo que el periodista no representa a todos los argentinos.

Indicó que, en su experiencia, los ciudadanos de aquel país son muy amables e instó al público a que no se dejara llevar por los malos comentarios de personas como el comunicador.

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Eduardo Feinmann habló mal de México / Redes sociales

¿Cómo fue la disculpa de Eduardo Feinmann por menospreciar a México?

El presentador argentino Eduardo Feinmann ofreció una disculpa pública por sus comentarios. En una emisión de su programa, el comunicador admitió que había cometido un error con sus palabras.

No obstante, aclaró que se refería al ámbito futbolístico y por ello ofreció una sincera disculpa a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por sus declaraciones.

“Hice un comentario que generó un enojo de millones de mexicanos y la verdad tienen razón en enojarse conmigo y quiero ser muy claro, no fue un comentario xenófobo, no fue un mensaje de odio, estábamos hablando de fútbol y cuando las palabras de uno lastiman a personas que nunca fueron el destinatario del mensaje, corresponde aclararlo y lo hago de corazón”, indicó.

Dejó claro que no odia a México y reiteró que simplemente se dejó llevar por la pasión del Mundial 2026: “Si mis palabras fueron interpretadas como una ofensa hacia ese pueblo, yo les digo con absoluta sinceridad, con absoluta sinceridad, que ese nunca fue mi sentimiento, estaba hablando de fútbol”, puntualizó.

Pese a sus declaraciones, la gente siguió criticándolo. Afirman que sus disculpas no fueron sinceras y solo lo hizo para evitar más polémicas.

Pato Borghetti reacciona la polémica entre el periodista Eduardo Feinmann y México

A través de Instagram, Pato Borghetti, quien hace algunos meses dejó ‘Venga la alegría’, dijo haber recibido muchos mensajes sobre lo dicho por su compatriota acerca de México. El también actor dejó claro que Eduardo “no lo representa”. Incluso ventiló que el comunicador no es muy querido en su país.

“Me han estado reenviando mucho el video de este señor Feinman y decidí dejar lo que pienso y siento por acá. Para empezar , este señor no me representa en lo más mínimo; incluso antes de estas vergonzosas declaraciones, no me caía bien. No puedo hablar de los demás, pero podría asegurar que NO representa a la gran mayoría de los argentinos, porque no es muy querido, ni siquiera allá”. Pato Borghetti

Tras aclarar este punto, lamentó que el Mundial 2026 haya desatado una “guerra” entre naciones. Señaló que el fútbol debería ser “motivo de fiesta” y no de rivalidades, por lo que pidió un alto a todos los insultos en redes sociales.

“Los invito a todos a reflexionar y parar la violencia, ver dentro de cada uno qué puede hacer mejor, y no esperar que primero lo haga el otro… eso trato de enseñarle siempre a mis hijos al menos , y quizás de esta forma, dos países hermanos , latinoamericanos , puedan encontrar el camino de regreso a una relación más sana”, manifestó.

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