Funan a Sebastián Yatra por VIDEO donde apoya a Ecuador por el Mundial 2026, ¿despotricó vs México?

Sebastián Yatra fue arrastrado a la polémica que comenzó cuando Peso Pluma protagonizó un polémico momento con Alejandra Jaramillo previo al partido entre México y Ecuador. Ahora, un video del cantante colombiano en el que expresa su apoyo al país sudamericano desató una ola de críticas en redes sociales. Te contamos cómo ocurrió.

Peso Pluma en video viral con influencer ecuatoriana previo a partido México contra Ecuador en Mundial 2026 / Redes sociales

¿Qué tiene que ver la rivalidad entre México y Ecuador con la polémica de Sebastián Yatra?

Desde que México derrotó a Ecuador en el Mundial de 2026, surgió una fuerte rivalidad entre aficionados de ambos países. En ese contexto, Ale Jaramillo se burló de la eliminación de México en el Mundial 2026, la influencer se volvió tendencia tras expresar su apoyo a la selección de Inglaterra durante los octavos de final.

Sus comentarios provocaron una ola de reacciones, al grado de que usuarios pidieron en las redes sociales de Univisión que retiraran a la conductora por ‘echarle tierra’ a la Selección mexicana cuando ella trabaja para una empresa que forma parte de Televisa.

Tras burlarse, le dedicaron una canción a la conductora Alejandra Jaramillo, e incluso Karime Pindter fue involucrada en la polémica por mostrarle cariño en sus publicaciones.

En medio de esta situación, Sebastián Yatra terminó siendo blanco de críticas por un video durante un concierto.

Sebastián Yatra funado en redes sociales por video donde apoya a Ecuador en el Mundial 2026 / Redes sociales

¿Qué pasa con Sebastián Yatra y por qué fue criticado?

Un video de Sebastián Yatra durante un concierto volvió a viralizarse y generó críticas en redes sociales. En el polémico clip se ve al intérprete quitándose la playera para ponerse la camiseta de la selección ecuatoriana. Tras la difusión del video, comenzaron a aparecer comentarios como los siguientes:



Pues que se vaya a Colombia o a Ecuador a cantar a ver si allá lo aclaman como aquí.

Adiós, Sebastián Yatra. Te irá mejor trabajando en los bares de Ecuador.

Ya estuvo que ese en México no volverá a tener el apoyo igual.

Sebastián Yatra es funado en redes sociales / Redes sociales

¿Qué dijo Sebastián Yatra sobre Ecuador y por qué generó críticas?

Durante un concierto, Sebastián Yatra se puso la camiseta de la selección ecuatoriana y aseguró ante el público, tras besarla, que ese país era su segundo favorito para triunfar en el Mundial de 2026:

Si no gana Colombia, que lo gane Ecuador. Sebastián Yatra

Sin embargo, es importante señalar que el video no es reciente. El material que actualmente circula en redes fue grabado el 30 de abril, durante el concierto que el cantante ofreció en Quito, Ecuador, como parte de su gira “entre tanta gente tour”.

Aunque las declaraciones fueron hechas hace más de dos meses, el video volvió a viralizarse en México debido a la tensión que nació con la conductora ecuatoriana tras el Mundial de 2026. Es tanto el sentimiento que la hija de Julio César Chávez lanzó un mensaje a Alejandra Jaramillo tras burlarse de la eliminación de México.