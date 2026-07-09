¿Disculpas de Ale Jaramillo por burlarse de México son “falsas”? La teoría detrás de su arrepentimiento

Las críticas hacia Alejandra Jaramillo por burlarse de la Selección mexicana no cesan. Su comentario sobre la eliminación de la selección tricolor del Mundial 2026 no solo ha provocado burlas en su contra, sino que también ha iniciado una petición pública para que sea despedida de su programa ‘¡Siéntese quien pueda!’.

A raíz de esto, la conductora pidió una disculpa pública. Esto solo acrecentó la controversia, pues muchos aseguran que presuntamente su arrepentimiento “es falso”. ¿Cuál es la razón? Te contamos los detalles.

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Alejandra Jaramillo criticó a México / IG: @ale.jaramillo

¿Qué dijo la conductora Alejandra Jaramillo sobre la derrota de México en el Mundial 2026?

La conductora Alejandra Jaramillo se sintió sumamente molesta por la derrota de Ecuador frente a México en el Mundial 2026. Y es que esto provocó que su país natal no pasara a octavos de final.

Recordemos que este hecho fue muy polémico. Muchos compatriotas del país sudamericano acusaron al Tri de presuntamente haber “saboteado” el partido. Incluso surgieron señalamientos de presuntas amenazas hacia sus jugadores.

Cuando México perdió contra Inglaterra y quedó fuera del Mundial 2026, la actriz no solo celebró a lo grande, sino que también criticó el desempeño del equipo mexicano y se dijo muy feliz de que no pasara a cuartos de final.

“Yo quería una cosa para dormir tranquila hoy. No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. Chao, bye, sayonara”, expresó.

La ganadora de ‘¿Apostarías por mí?’ no hizo comentarios al principio sobre este asunto y solo se limitó a compartir algunos mensajes de fans mexicanos.

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Alejandra Jaramillo fue criticada en redes sociales / Redes sociales/Mezcalent

La disculpa de Alejandra Jaramillo tras burlarse de la Selección mexicana: ¿Qué dijo?

Hace unos momentos, Alejandra Jaramillo aprovechó sus redes sociales para disculparse por sus comentarios ante la derrota de México frente a Inglaterra en el Mundial 2026. La mujer comenzó diciendo que no había sido su intención ofender a nadie.

Explicó que sus palabras surgieron de la “pasión futbolera” y que México era un “país maravilloso” que siempre la trató muy bien.

“Quiero, de todo corazón, pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial 2026. Quiero arrancar diciéndoles que México es un país que amo y respeto profundamente. Tengo amigos mexicanos… Si cometí un error, no lo quiero justificar, solo quiero pedir una disculpa” Alejandra Jaramillo

Reiteró que estaba muy triste por la eliminación de Ecuador y, “como hincha”, sintió una “algarabía que se salió de control”. Pidió al público que la comprendiera y la perdonara por su error.

“Yo, como buena hincha que soy, muy orgullosa de mis raíces ecuatorianas, al igual que la hincha mexicana…Cuando México eliminó a mi país en el Mundial, yo me puse la camiseta de dar y recibir porque siempre he dicho que, en el fútbol, se gana y se pierde…Yo recibí todo tipo de comentarios. Cuando celebré la derrota de México… yo estaba intentando seguir con esa misma pasión. Se salió un poco de control, se pudo malinterpretar, pero, si les soy bien sincera, nunca hubo una ofensa”. Alejandra Jaramillo

Finalmente, dejó claro que maneja “la bandera del amor” y agradeció a todos aquellos que, pese a todo, la apoyaron frente a esta situación: “Estamos para disfrutar también de esta vida que es bella. Uno tiene que estar preparado en esta vida para todo. Les quiero pedir disculpas sinceras a los que se sintieron ofendidos”, concluyó.

¿Por qué se dice que Alejandra Jaramillo se disculpó tras burlarse de México?

Las disculpas de Alejandra Jaramillo por sus comentarios sobre la derrota de México en el Mundial 2026 dieron de qué hablar. Aunque algunos no dudaron en aceptarla y defenderla diciendo que no tenía “que pedir perdón”, otros consideran que fueron falsas.

Se teoriza que la joven simplemente se pronunció presuntamente para evitar que la despidieran de su programa. Y es que, desde que inició la polémica, mucha gente ha pedido que la saquen de ‘¡Siéntese quien pueda!’.

El argumento que reforzó el rumor fue una publicación que hizo en redes sociales previa a pedir perdón. La conductora escribió lo siguiente: “La mediocridad es descarada y creativa a veces. Buenos días, amiguitos”.

Para muchos, esta fue la prueba fehaciente de que su arrepentimiento presuntamente no era real y solo lo hizo para evitar problemas con la empresa que le da trabajo.

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