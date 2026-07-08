Laura Bozzo arremete contra Alejandra Jaramillo, quien se burló de México; lanza advertencia: “Se las verá conmigo”

La burla de Alejandra Jaramillo por la eliminación de México en el Mundial 2026 causó indignación entre los mexicanos, quienes iniciaron una campaña para pedir el despido de la conductora de Univisón.

Las críticas no han quedado entre los usuarios de las redes sociales; personalidades el espectáculo ya se han unido para defender a México.

La peruana Laura Bozzo alzó la voz y compartió su opinión en redes sociales. ¿Qué le respondió a la conductora ecuatoriana? Entérate aquí.

Lee: Karime preocupa por FOTO en el cardiólogo tras críticas por apoyar a Ale Jaramillo en polémica de Mundial 2026

Laura Bozzo / Redes sociales

¿Qué dijo Laura Bozzo sobre las burlas de Alejandra Jaramillo a México?

En su perfil de Instagram, Laura Bozzo compartió el comentario de Alejandra Jaramillo, en el que declara que puede apoyar al equipo que ella quiera, y que nadie tiene derecho de decirle qué festejar y qué no.

La peruana expresó su indignación, calificando de “inaceptable” que una conductora ataque a la Selección Mexicana. Además, exigió que se le suspenda del canal que, en sus palabras, representa a todos los hispanos. Concluyó diciendo que “se las verá con ella”.

"(...) pero que una periodista de televisa Univisión ataque a nuestra selección inaceptable... burlándose exijo se le suspenda de un canal que representa a todos los hispanos no le vamos a permitir estos ataques se la verá conmigo.” Laura Bozzo

Lee: Hija de Julio César Chávez lanza mensaje a Alejandra Jaramillo tras burlarse de la eliminación de México

Mexicanos piden que despidan a Alejandra Jaramillo de Univisión

La actriz y conductora publicó en Instagram un video de su reacción a la victoria de Inglaterra sobre México, a modo de “venganza” luego de que eliminaran del torneo a su país.

Cientos de usuarios mexicanos explotaron en las redes por la actitud de Alejandra, y de inmediato colocaron comentarios defendiendo a México y pidiendo su suspensión a la cadena de televisión en la que trabaja.

Alejandra Jaramillo es parte del equipo de conductores de '¡Siéntese quien pueda!’, que pertenece a la cadena Univisión, parte de Televisa.

Lee: Periodista argentino insulta a los mexicanos EN VIVO y lo destrozan en redes: “Detesto a los mexicanos” VIDEO

Ale Jaramillo, actriz y conductora ecuatoriana / People’s

¿Qué respondió Alejandra Jaramillo a las críticas de los mexicanos?

En un intento por frenar la ola de “hate” que está recibiendo por parte de los mexicanos, circuló una mensaje atribuido a Alejandra Jaramillo en el que expresaría su libertad para apoyar y festejar los triunfos que ella decida; y que nadie tiene derecho de decirle qué hacer y qué no.

Sin embargo, las críticas por sus comentarios en Internet continúan, pidiendo a Univisión que suspenda o despida a la conductora, con el argumento de que la mayoría de la audiencia es mexicana y no puede haber en sus filas alguien que se burle de México.

A esta polémica ya se han unido más personalidades del espectáculo, como ‘Nicky’ Chávez y la compositora Erika Vidrio, quien le dedicó una canción a la conductora.

Lee: Julián Quiñones y su esposa reaparecen en redes tras la eliminación de México del Mundial 2026: “País chin...”