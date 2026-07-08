Karime preocupa por FOTO en el cardiólogo tras críticas por apoyar a Ale Jaramillo en polémica de Mundial 2026

Karime Pindter volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no por una polémica en redes sociales, sino por una fotografía que compartió desde una consulta de cardiología.

La imagen surgió apenas un día después de que fuera duramente criticada por mostrar apoyo a la conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo, quien se encuentra en medio de una controversia por sus comentarios relacionados con México durante el Mundial 2026. ¿Qué pasó?

Karime preocupó a sus fans por revisión que el doctor dorado le recomendó hacerse en cardiología / Redes sociales

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¿Por qué criticaron a Karime tras apoyar a una conductora ecuatoriana?

Recientemente, Karime publicó una fotografía desde un consultorio de cardiología, lo que despertó preocupación entre sus seguidores. La influencer ha hablado en distintas ocasiones sobre los problemas de salud que ha enfrentado y la atención médica que recibe con el llamado “doctor dorado”.

La foto con el cardiólogo surge días después de que Karime publicara en su cuenta de X que debía visitar a un especialista en el corazón. El propio doctor ‘dorado’ fue quien la mandó a consulta. Cabe destacar que Karime no dio más información sobre las razones exactas para checarse.

Pregúntenme como ando del corazón ? — Karime Pindter (@realkarime) July 5, 2026

Sin embargo, llamó la atención porque ocurrió poco después de que fuera señalada en redes sociales por apoyar a Alejandra Jaramillo, la presentadora ecuatoriana que esta semana ha sido blanco de fuertes críticas por sus publicaciones sobre la Selección mexicana.

Karime comenta en publicaicón de Alejandra Jaramillo y es arrastrada a la ola de críticas / Redes sociales

La exintegrante de ‘La casa de los famosos México’ comentó la publicación de Jaramillo llamándola “Guapísima”, con varios corazones azules. El gesto no pasó desapercibido y desató críticas entre los usuarios, quienes cuestionaron que respaldara a la conductora en plena controversia.

Así, Karime terminó involucrada en la polémica que rodea a Alejandra Jaramillo y también recibió comentarios negativos en redes sociales.

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¿Por qué critican a Alejandra Jaramillo, influencer y conductora ecuatoriana?

La controversia comenzó cuando Alejandra Jaramillo apareció en un video junto a Peso Pluma antes del partido entre México y Ecuador en el Mundial 2026.

Después de la victoria de México sobre Ecuador, las burlas entre aficionados de ambos países se intensificaron en redes sociales. Más tarde, cuando la Selección mexicana enfrentó a Inglaterra en los cuartos de final, la conductora publicó historias en Instagram en las que expresó su apoyo al equipo inglés.

Ale Jaramillo se burla de derrota de México ante Inglaterra / Redes sociales

Sus publicaciones provocaron una ola de críticas y una “funa” en redes sociales. Muchos usuarios le reprocharon respaldar a Inglaterra, pese a que parte importante de su carrera profesional se ha desarrollado en programas hispanos.

La controversia alcanzó tal nivel de viralidad que incluso surgieron canciones y videos burlándose de la conductora. Además, otras figuras públicas reaccionaron al tema y algunos usuarios comenzaron a dejar comentarios en las publicaciones de Univisión para exigir que la retiren de la pantalla.

Funan a Alejandra Jaramillo / Redes sociales

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¿Qué problemas de salud tiene Karime Pindter?

Karime Pindter ha hablado abiertamente de los problemas de salud que han afectado su pérdida de peso. En 2024, su amigo y dermatólogo Javier Derma reveló que la influencer padece resistencia a la insulina, un síndrome metabólico que explica la pérdida de peso que llamó la atención durante ‘La casa de los famosos México’. Además, explicó que también presenta efluvio telógeno, una condición que provoca la caída estacional del cabello.

Karime Pindter / Foto: Instagram/@karimepindter.

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¿Quién es Alejandra Jaramillo, conductora, actriz e influencer ecuatoriana?

Alejandra Jaramillo se ha consolidado como una personalidad popular primero en la televisión ecuatoriana y después en la hispana de Estados Unidos.

Participó en el reality ‘¿Apostarías por mí?’ y es panelista del programa de Univisión, '¡Siéntese quien pueda!’

En medio de toda la polémica, ahora también es conocida como la mujer a la que Erika Vidrio le dedicó una canción, criticándola y mencionando que trabaja para audiencias mexicanas.