¿Karime Pindter presuntamente en la ruina por fracaso de su documental? Reportan venta de ¡menos de 600 boletos!

Karime Pindter estrenó hace unos días un documental que habla sobre su trayectoria en el medio artístico, pero con promocionales, alfombra roja y siendo una influencer, presuntamente no le habría ido nada bien al proyecto de la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’.

Fueron pocas las ventas de boletos que se reportaron durante la primera semana de su estreno. ¿Está en ruinas por esta noticia? Acá te dejamos los detalles.

Karime Pindter estrenó hace unas semanas un documental de su vida artística, pero las cifras detallaron que no le fue nada bien. / Foto: FB: Karime Pindter.

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¿Cuándo se estrenó y cuál es el documental de Karime Pindter?

Se trata del documental ‘La verdadera Matryoshka’, que narra el paso de Karime Pindter en su vida artística, al destacar en proyectos como ‘Acapulco shore’, ‘La casa de los famosos México’, hasta el más reciente ‘La más draga 7’.

Una cadena de cines importante en México fue la encargada de exhibir el documental, el cual se estrenó el 23 de abril de 2026.

El 20 de abril, días antes de su lanzamiento en cines oficial, tuvo un preestreno y alfombra roja con la propia protagonista, directora y creadora de ‘La verdadera Matryoska’: Karime Pindter.

Para el evento estuvieron invitados diferentes amigos y personas cercanas a la influencer, como:



Mario Bezares.

Briggitte Bozzo.

El Malilla.

Andrés Albarrán.

Roberto Carlo.

Participantes de ‘La más draga 7'.

Karime Pindter promocionó su documental ‘La verdadera Matryoshka’. / Foto: Instagram/@karimepindter.

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¿Cuáles fueron las cifras reportadas de asistentes para el documental de Karime Pindter?

De acuerdo con versiones del periodista de espectáculos Rene Franco, solamente se reportó la venta de 595 boletos para el documental de Karime Pindter ‘La verdadera Matryoska’.

Ante esto, la cifra de ventas y proyecciones de este proyecto de la Karime están muy por debajo de lo esperado, ya que se estimaba una cifra de miles de espectadores, debido al impacto que tiene la influencer en sus redes sociales.

De acuerdo con cifras de Universo Pop Music, el documental de ‘La verdadera Matryoska’ se estrenó en 63 salas en todo México y rozó los 600 boletos.

Cabe mencionar que el documental tuvo poco tiempo en cartelera, tanto por su baja venta de boletos como por la competencia con otras proyecciones en cartelera como ‘El diablo viste a la moda 2’ y ‘Michael: La historia de Michael Jackson’.

Karime Pindter solo vendió poco menos de 600 boletos del documental ‘Karime Pindter’. / Foto: Instagram/@karimepindter.

Hasta este momento, Karime Pindter no se ha pronunciado al respecto sobre las bajas cifras que tuvo ‘La verdadera Matryoshka’, debido a que tampoco ya está en cartelera el documental de la influencer.

De igual manera, tampoco se tiene reporte de que la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ se encuentre en la ruina por la baja venta de boletos de su proyecto que llevó al cine, pero no recaudó lo esperado por Pindter.

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¿Quién es Karime Pindter y cómo lucía antes y después?

Karime Pindter es una influencer que tiene actualmente 32 años de edad y que se volvió popular por sus apariciones en sus realities shows.

Su paso por ‘Acapulco Shore’ la llevó a su reconocimiento para proyectos como ‘La casa de los famosos México’, donde quedó en segundo lugar, resultando como ganador Mario Bezares.

Esta aparición hizo que ganara más notoriedad en diversos espacios y proyectos para la televisión chica. Recientemente participó como conductora en el reality ‘La más draga’ en el 2025 para su séptima temporada.

Durante su paso por ‘Acapulco shore’, Karime Pindter se sometió a varios procedimientos estéticos y su cambio de imagen fue muy notorio.