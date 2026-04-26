Actriz de famosas películas de ‘Hollywood’ se golpeó la cabeza y murió dos días después

Una actriz de famosas películas en Hollywood lo tenía todo: fama, amigos, familia y mucha carrera por delante, pero luego de vacacionar con su pareja, sufrió un golpe en la cabeza, el cual dos días después le provocó la muerte. ¡Esta es la lamentable historia!

Famosa actriz de películas murió dos días después de recibir fuerte golpe en la cabeza. / Foto: Pixabay.

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¿Cuál es la actriz de famosas películas que murió dos días después tras golpe en la cabeza?

Se trata de Natasha Richardson, quien fue una destacada actriz de cine en Hollywood. Uno de sus papeles más populares fue el de ser la mamá de Halle Parker y Anne James (Linydsay Lohan) en Juego de Gemelas.

Estaba casada con Liam Neeson, famoso y destacado actor de películas como “Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones”, “Batman inicia” y “Crónicas de un engaño”.

Falleció a la edad de 45 años en el año 2009, pero su historia y caso han seguido siendo tema de conversación en redes sociales.

Natasha Richardson falleció a los 45 años de edad. / Foto: Redes sociales.

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Así fue la historia de los últimos días de Natasha Richardson

Natasha Richardson acudió un fin de semana a vacacionar, se encontraba practicando esquí en Canadá.

La actriz de películas estaba observando y escuchando las instrucciones y resbaló de manera accidental, lo que le provocó un fuerte golpe en la cabeza. Lamentablemente, Richardson no llevaba casco, por lo que fue más serio el hecho.

Al principio, todo parecería indicar que estaba bien, aunque la actriz manifestó horas después dolor de cabeza.

Dos días después se anunció la muerte debido al fuerte golpe en la cabeza que había presentado, el cual le había provocado un hematoma epidural.

De acuerdo con los médicos, la actriz tenía una hemorragia interna y fue trasladada a un hospital local, donde se le diagnosticó muerte cerebral, razón por la que falleció.

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Natasha Richardson manifestó dolores de cabeza horas después del golpe que recibió. / Foto: Redes sociales.

¿En qué cintas apareció Natasha Richardson?

Natasha Richardson tenía una destacada carrera en diferentes cintas famosas. El papel en Juego de Gemelas la llevó al reconocimiento nacional e internacional.

Entre los filmes y series de televisión que complementan su carrera se encuentran:



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