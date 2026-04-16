Actriz mexicana de la Época de Oro del Cine Mexicano, pide trabajo a sus 91 años: ¿Está sin dinero? “Ayuden”

Una querida actriz, recordada por su participación en la Época del Cine de Oro Mexicano, sorprendió recientemente al reaparecer a sus 91 años de edad, para pedir trabajo, algo que, de manera inmediata, preocupó a internautas, pues especulan que la intérprete puede tener problemas económicos.

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¿Qué actriz de la Época del Cine de Oro Mexicano pidió trabajo recientemente?

Elsa Cárdenas, una de las figuras emblemáticas del cine mexicano clásico, sorprendió al reaparecer públicamente a sus 91 años con un mensaje claro: desea volver a trabajar.

En una reciente entrevista, la actriz dejó ver un lado poco conocido de su presente, al reconocer que, además del gusto por la actuación, también existe una motivación económica detrás de su petición.

¿Qué más dijo la actriz mexicana?

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Elsa Cárdenas y Elvis Presley / Redes sociales

¿Por qué la actriz mexicana, Elsa Cárdenas, busca trabajo a sus 91 años?

Lejos de pensar en el retiro definitivo, la actriz mexicana Elsa Cárdenas expresó su deseo de regresar a los sets de grabación. La actriz confesó que extraña profundamente el ambiente de trabajo, la convivencia con otros actores y la experiencia de estar frente a las cámaras.

“ Sí me gustaría mucho seguir trabajando, este llamado último me dio mucho gusto”, comentó.

Aunque el entrevistador preguntó sobre la supuesta necesidad económica que podría tener Cárdenas, la actriz aceptó que sí responde a un interés monetarios:

También por necesidad del dinero vale la pena. Pues que me ayuden, pues sí me encantaría. Elsa Cárdenas

Para ella, mantenerse ocupada no solo representa una fuente de ingresos, sino también una forma de evitar la soledad y seguir conectada con lo que más le apasiona: “ Me gustaría trabajar, aunque fuera coja, ciega y sorda ”, puntualizó.

Cárdenas también reveló que su último acercamiento a un proyecto ocurrió en 2025. Sin embargo, este no se concretó debido a preocupaciones de producción sobre una escena de riesgo que implicaba una caída. Aunque el equipo temía por su seguridad, ella aseguró que estaba dispuesta a realizarla.

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¿Quién es Elsa Cárdenas y en qué películas participó?

Elsa Cárdenas nació en 1935 y se convirtió en una de las actrices más destacadas de la etapa final de la Época de Oro del cine mexicano, brillando también en producciones internacionales.

A diferencia de muchas de otras actrices de ese tiempo, Cárdenas logró abrirse paso en Hollywood, participando en producciones muy importantes.

Uno de los momentos clave de su carrera fue su participación en la película Giant (1956), protagonizada por figuras como Elizabeth Taylor, Rock Hudson y James Dean.

Aquí algunas de las películas donde participó:



Giant ,

, Fun in Acapulco ,

, The Brave One ,

, El joven Juárez ,

, La escondida y,

y, Viva María!

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