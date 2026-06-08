Actriz mexicana sufre aparatosa caída en programa y la hospitalizan de emergencia: “Una fractura limpia” VIDEO

La competencia en Guerreros Mundiales vivió un preocupante momento en plena transmisión, luego de que una actriz y participante del programa, quien ha denunciado amenazas de exparticipantes de Acapulco shore, sufriera una aparatosa caída por la que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital. ¿Qué le pasó?

Niña fue atacada por león en programa mexicano de TV / Pixabay

¿Quién es la actriz que sufrió un accidente en el programa Guerreros mundiales?

La actriz Frida Urbina, quien estuvo presente en una temporada de Survivor México, es considerada una de las concursantes más queridas y, según comentarios, la que más había sumado puntos a lo largo de la competencia.

Frida ha participado en programas como La rosa de Guadalupe y Nosotros los guapos, pero también ha sido parte de otros famosos realities de televisión como La venganza de los ex VIP.

En las imágenes compartidas por el propio programa en redes sociales, se ve a Frida siendo trasladada en una ambulancia y posteriormente con una silla de ruedas.

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Frida Urbina sufrió caída en Guerreros mundiales / IG: fridaurbinaa

¿Cómo fue la caída que sufrió Frida Urbina en Guerreros mundiales?

El accidente ocurrió mientras Frida Urbina participaba en uno de los circuitos más complicados de la temporada. De acuerdo con el video que ya es viral, se observa a la influencer intentar pisar una estructura, pero no se percató de un espacio que se encontraba.

Lo que parecía una caída común terminó alarmando a sus seguidores, pues se nota que una de sus piernas quedó atorada en la estructura al caer, girando de una manera aparatosa.

La gravedad del momento obligó a la producción a detener temporalmente la competencia:

¡Momento de total preocupación! @fridaurbinaa sufrió una fuerte caída en el circuito de velocidad. Univisión vía IG

En el video compartido se ve a los paramédicos atendiendo a la actriz, para después subir un segundo video en el que Urbina está siendo subida a una ambulancia y con la pierna tapada.

Aunque no se ha detallado la lesión que sufrió, muchos de sus seguidores comenzaron a especular sobre la posible lesión y a desearle una pronta recuperación:



“Se vio muy fuerte la forma como se dobló la pantorrilla”,

“Estuvo a punto de sufrir una fractura limpia”,

“Tal vez y tienen que operarle”.

Sus primeras declaraciones tras el accidente fueron las siguientes: “ Me siento tonta porque tengo muchas ganas de competir y tengo muchas ganas de darle puntos a las cobras ”, comentó Urbina.

Tiempo después y durante la madrugada de este lunes, Frida compartió una imagen en lo que parece su departamento, con la pierna enyesada. Se espera que revele más detalles en próximas horas.

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¿En qué programas ha participado Frida Urbina?

Frida Urbina es una influencer, actriz y creadora de contenido mexicana que anunció acoso en televisa, además de su participación en programas de entretenimiento y competencia física, también ha trabajado como actriz.

Actualmente, Frida tiene 1,6 millones de seguidores en Instagram, mientras que en TikTok ya supera los 5 millones, siendo una de las creadoras de contenido mexicanas más seguidas.

Aquí algunos de los programas donde participó:



La venganza de los ex VIP,

La rosa de Guadalupe,

Nosotros los guapos,

Survivor México,

Guerreros mundiales, entre otros.

Hace un tiempo, Frida Urbina reveló que sufrió un aborto, algo que generó el rechazo de su expareja.

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