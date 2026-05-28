Christian Martinoli sufre aparatosa caída durante evento y todo queda grabado: "¿Quién puso esto?” VIDEO

Christian Martinoli, quien a inicios de 2026 padeció algunos problemas de salud, nuevamente se encuentra en tendencia, luego de que protagonizara un preocupante momento durante un evento, en el que sufrió una fuerte caída. ¿Qué le pasó?

Christian Martinoli causa preocupación en redes por caída / Redes sociales

¿Cómo fue la caída que sufrió Christian Martinoli recientemente?

Luego de que en febrero de 2026 hasta surgiera el rumor de su muerte de Christian Martinoli, el narrador deportivo ha sido parte de diferentes campañas y partícipe en eventos de importancia.

Tal fue el caso hace unas horas, cuando Christian Martinoli estuvo presente en un evento de un famoso tequila, dentro del cual, dio una plática que muchos tomaron como un “stand-up”.

Mientras hablaba de temas deportivos y el entorno de la Selección Mexicana de Futbol, Christian da un paso para atrás y es en ese momento en el que cae de manera fuerte, desatando risas, pero también preocupación entre los presentes.

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¿Cómo reaccionó Christian Martinoli a su reciente caída?

Después de que Christian Martinoli cayera estrepitosamente, su reacción, conforme a su característico sentido del humor, fue relajada y hasta de broma con los presentes.

Rápidamente se refirió a una mujer presente, señalándola de haber planeado su caída, en un tono sarcástico y humorístico:

¿Quién puso esto? ¿Chapultepec 18 (Televisa)? Ahora, viste cómo caí con estilo (...) Metí la mano y casi me fracturo. Christian Martinoli

Su caída no pasó a mayores, pues el evento continuó de manera regular, eso sí, manteniendo las risas y el buen humor que siempre lo ha caracterizado.

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Christian Martinoli habla de su caída / Redes sociales

¿Quién es Christian Martinoli y cuál es su trayectoria?

Christian Martinoli ha sido buscado por Televisa, pues es considerado uno de los comentaristas y narradores deportivos más populares de México. Antes de destacar en los medios de comunicación, Martinoli tenía la intención de convertirse en futbolista profesional.

Sus inicios profesionales se dieron en la radio, participando como cronista en el programa “Cancha Caliente”, además de relatar partidos del Club Toluca y Atlético Mexiquense.

Más adelante trabajó como colaborador independiente para medios como Fox Sports, Telemundo, Univisión y Canal 22 de Los Ángeles. Su salto definitivo llegó en 1998 al incorporarse a TV Azteca, donde comenzó como narrador de encuentros de Primera División.

Además de su trabajo en televisión, Martinoli también ha colaborado en radio, publicaciones deportivas y proyectos relacionados con videojuegos de futbol, donde ha prestado su voz junto a Luis García.

Uno de los momentos polémicos de Christian Martinoli fue cuando estuvo a punto de ser demandado por una excompañera debido a un video filtrado.

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