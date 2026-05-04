Eduardo Lamazón: Reviven VIDEO de su homenaje en ¡abril de 2025! “Ni a Messi le hacen algo así”

Una voz referente del boxeo nacional dejó este mundo. Se trata de Eduardo Lamazón, quien lamentablemente murió este lunes 4 de mayo a los 69 años de edad.

La noticia fue dada a conocer rápidamente en redes sociales, ya que formaba parte de los principales colaboradores de TV Azteca en varias peleas.

Luego de anunciar el fallecimiento de Eduardo Lamazón, se volvió a viralizar un video del homenaje en vida que TV Azteca le hizo en abril de 2025, poco más de un año antes de su muerte. ¡Acá te dejamos el material!

Eduardo Lamazón murió este lunes 4 de mayo a los 69 años de edad. / Foto: TV Azteca.

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¿Qué dijo Eduardo Lamazón sobre su homenaje en vida que le hicieron en abril de 2025?

A inicios de abril de 2025, exactamente el sábado 5, Eduardo Lamazón fue homenajeado por TV Azteca, ya que cumplía 50 años de carrera, por lo que la televisora decidió hacerle este evento en vida.

El homenaje reconoció a Lamazón por su trayectoria y legado en el boxeo mexicano, tanto como analista y figura clave del boxeo.

Lamazón se mostró contento con el homenaje, el cual fue transmitido en diversas plataformas y a través de televisión abierta en el espacio de TV Azteca de ‘La casa del box’.

Tras su muerte este lunes 4 de mayo, un video se viralizó, donde el comentarista mencionó que ni Messi tuvo un homenaje así y no podía describir tantas emociones :

“¡No puedo! ¡Ni a Messi le han hecho un homenaje tan grande! Describirlo (el homenaje) es decir que siento mucha emoción, porque no puedo ser insensible a tanto cariño, a tanto afecto que estoy recibiendo de parte de ustedes. Es absolutamente recíproco. ¡Los quiero! ¡Los admiro! ¡Los necesito a todos ustedes!”. Eduardo Lamazón.

Los homenajes se hacen en vida y TV Azteca no falló al momento de rendirse ante Eduardo Lamazon. Un año después del homenaje a su carrera periodística, Don Lama dice adiós 🕊️🥊pic.twitter.com/e0q3R6Ktdj — Alejandro (@Allehahndro) May 4, 2026

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¿Quién fue Eduardo Lamazón?

Eduardo Lamazón también era conocido popularmente como “Don Lama” o “Lama, Lama, Lamita”. Se le conoce como una leyenda por analizar peleas de box.

Se destacó como periodista e historiador del boxeo mexicano. En TV Azteca fue un analista estelar para la televisora, quien en abril de 2025 le realizó un homenaje en vida, destacando su trayectoria.

Eduardo Lamazón también era conocido como “Don Lama” o “Lama, Lama, Lamita”. / Foto: Redes sociales.

Trabajó por más de 20 años en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) como titular de la Secretaría Ejecutiva.

Fue reconocido tanto por narrar como por su conocimiento técnico e histórico en el boxeo. Narró varias peleas importantes como las de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, por mencionar algunas estrellas destacadas de este deporte.

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¿De qué murió Eduardo Lamazón?

La muerte de Eduardo Lamazón este lunes 4 de mayo ha sido inesperada y hasta el momento se desconocen las causas de su deceso a los 69 años de edad.

Varias personalidades han reaccionado al fallecimiento de Lamazón, como Julio César Chávez, quien lo describió como un hombre de lealtad y destacó su amistad.

“Era un hombre de una lealtad inquebrantable. Años después, la vida nos sentó juntos frente a un micrófono en @aztecadeportes y lo que empezó como trabajo se convirtió en la amistad”. Julio César Chávez.

Julio César Chávez se despide de Eduardo Lamazón / IG: jcchávez115

También el comentarista deportivo David Faitelson se sumó a las reacciones por el fallecimiento de Eduardo Lamazón, quien lo mencionó como un gran personaje del boxeo mexicano.

“Una pena enterarme del fallecimiento de Eduardo Lamazon. Gran personaje del boxeo mexicano, secretario general del CMB junto a Don José Sulaiman. Un buen hombre, apasionado por el boxeo y el buen vino… QEPD”. David Faitelson.