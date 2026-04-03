Julio César Chávez confronta a Adrián Marcelo en plena entrevista por comentario sobre su salud: VIDEO

Adrián Marcelo y la reciente entrevista que le realizó a Julio César Chávez dieron mucho de qué hablar en redes sociales. Y es que, durante la conversación, protagonizaron un momento tenso después de que el regiomontano lo cuestionara sobre su salud mental. Así fue el momento.

Julio César Chávez / Redes sociales

Lee: ¿Alfredo Adame estuvo a punto de sufrir un infarto en el Ring Royale? Julio César Chávez hace fuerte revelación

¿Qué pasó entre Adrián Marcelo y Julio César Chávez?

Julio César Chávez fue el invitado especial en el último capítulo del pódcast de Adrián Marcelo. Durante la conversación, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ le preguntó sobre ciertos aspectos de su vida, incluyendo su fructífera carrera en el boxeo mexicano.

En algún punto, lo cuestionó sobre las secuelas mentales que sufrió por sus años en el ring: “¿Usted tiene días en los que, debido a los golpes que recibió, los tenga bloqueados?”, expresó Marcelo.

Si bien la pregunta, aparentemente, no tenía malas intenciones, Chávez consideró que lo estaban llamando “tonto”, por lo que no dudó en indagar si el influencer realmente pensaba eso de él: “O sea, ¿me estás diciendo si quedé tonto o algo?”, dijo.

El también presentador aclaró que no era así y que realmente quería saber si el boxeo lo dejó con secuelas mentales permanentes. Incluso recalcó que, si así fuera, no tendría nada de malo, pues era algo normal al recibir tantos golpes en la cabeza. Tras esto, Julio simplemente sonrió y le explicó su situación.

“Habla al chile… claro, se me olvida todo, ¿qué crees? Se me olvida todo, ahorita se me olvidó el pin… celular, ya está perdido. Son consecuencias de tanto golpe, ¿me entiendes? Afortunadamente, estoy coherente, pero sí se me olvidan las cosas”. Julio César Chávez

Te recomendamos: Cristian Castro detiene su show en el Auditorio Nacional para besar a Julio César Chávez “mirarte es lo más lindo”

¿Cuál es el estado de salud actual de Julio César Chávez?

Julio César Chávez dejó claro que, a pesar de las secuelas que le dejó el boxeo y el consumo de sustancias, está muy bien. El boxeador se considera afortunado, ya que señaló que “este deporte puede ser muy peligroso”.

Recordemos que, a lo largo de su vida, Julio César ha luchado contra diversas complicaciones de salud, incluyendo su adicción a las sustancias ilícitas. Además de los problemas de memoria y la dificultad para hablar que le dejó su carrera en el boxeo, también ha lidiado con:

Problemas de anemia: En su momento, el exboxeador fue hospitalizado de emergencia por colesterol alto y problemas de anemia. Se recuperó rápidamente.

En su momento, el exboxeador fue hospitalizado de emergencia por colesterol alto y problemas de anemia. Se recuperó rápidamente. Problemas de adicción : Hace ya más de una década, Julio César Chávez enfrentó problemas con su consumo de alcohol y sustancias ilícitas. Aunque actualmente se encuentra bien, el mismo exboxeador ha reconocido que esto afectó mucho su vida. Tras esto, decidió fundar sus propias clínicas de rehabilitación.

: Hace ya más de una década, Julio César Chávez enfrentó problemas con su consumo de alcohol y sustancias ilícitas. Aunque actualmente se encuentra bien, el mismo exboxeador ha reconocido que esto afectó mucho su vida. Tras esto, decidió fundar sus propias clínicas de rehabilitación. Covid-19: Hace algunos años, el llamado ‘Gran campeón del boxeo’ contrajo Covid-19. Tras tomar el tratamiento adecuado, se recuperó completamente

Hace algunos años, el llamado ‘Gran campeón del boxeo’ contrajo Covid-19. Tras tomar el tratamiento adecuado, se recuperó completamente Piedras en el riñón: En 2025, le detectaron piedras en los riñones, por lo que se sometió a una cirugía. Se recuperó completamente.

Julio César Chávez / Redes sociales

¿Cuál es el récord de peleas de Julio César Chávez?

Julio César Chávez González es un exboxeador mexicano. Actualmente tiene 63 años y es considerado como uno de los mejores boxeadores del país. Compitió entre 1980 y 2005, obteniendo títulos mundiales en 3 diferentes divisiones de peso: superpluma, ligero y superligero.

Tiene un récord de 107 victorias, 87 de ellas por nocaut. Tan solo tuvo 6 derrotas a lo largo de su carrera deportiva. Aunque ya está retirado del ring, sigue activo en el deporte como comentarista. También usa sus redes sociales para contar algunas anécdotas.

Maneja sus propios centros de rehabilitación para ayudar a otras personas que han pasado por situaciones de adicción. Está felizmente casado y tiene cuatro hijos.

Mira: Muere boxeador que enfrentó a Julio César Chávez, a los 68 años, ¿Quién era Rubén Castillo? Esto se sabe