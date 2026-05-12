Daniela Álvarez, tras ser amputada de la pierna, reaparece con “bolita” en cuello y se somete a biopsia: FOTOS

La exreina de belleza Daniela Álvarez volvió a preocupar a sus seguidores al revelar que le detectaron una “bolita” en el cuello, lo que la llevó a someterse a una biopsia. Lo más impactante no solo fue el procedimiento, sino la confesión sobre el origen: un tratamiento estético para adelgazar que, años después, habría afectado su tiroides.

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Daniela Álvarez compartió un mensaje inspirador con sus fans tras perder su pierna / Instagram: @danielaalvarez

¿Por qué Daniela Álvarez se hizo una biopsia tras detectar una bolita en el cuello?

Daniela Álvarez encendió las alertas en redes sociales luego de compartir que le apareció una “bolita” en el cuello, situación que rápidamente relacionó con un problema en la tiroides. La modelo explicó que este nódulo la llevó directamente a realizarse una biopsia, un estudio clave para descartar enfermedades más graves como cáncer, infecciones o inflamaciones.

La también conductora documentó parte del procedimiento médico, mostrando cómo los especialistas utilizaron una aguja fina para extraer tejido de la zona afectada. Aunque la escena podría resultar impactante, Daniela Álvarez se mostró tranquila e incluso restó dramatismo al momento.

“Cuando has pasado por cosas realmente dolorosas, ya esto es solo un pellizquito”, escribió, dejando claro que su experiencia previa con complicaciones de salud le dio otra perspectiva.

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¿Qué tiene que ver el tratamiento estético con el problema de tiroides de Daniela Álvarez?

Uno de los puntos que más impactó fue la confesión directa de la exreina sobre el origen del problema. Según Daniela Álvarez, esta “bolita” en el cuello estaría vinculada a un tratamiento que recibió años atrás para adelgazar antes de Miss Universo.

Daniela Álvarez “Hace 10 años atrás yo tuve un bocio, producto de que antes de ir a Miss Universo me estaban inyectando para adelgazar. Era uno de los protocolos que siempre se hacían en ese momento como reina y fue un grave error porque eso me dañó la tiroides”

La presentadora detalló que este tipo de prácticas eran comunes dentro de ciertos estándares de belleza en concursos, pero con el tiempo le pasaron factura a su salud. Incluso mencionó que el bocio, (un crecimiento de la glándula tiroides) ya había sido tratado anteriormente con yodo.

Sin embargo, la situación volvió a repetirse años después: “Ahora, 15 años después, otra vez me está creciendo esa bolita que alguna vez tuve y ya me la habían quitado con yodo y ahora resulta que otra vez creciendo y me van a hacer una biopsia”.

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¿Cuál fue el resultado de la biopsia de Daniela Álvarez y qué dijo tras el procedimiento?

Durante el estudio, Daniela Álvarez compartió detalles que sorprendieron a sus seguidores, sobre todo cuando reveló lo delicado del procedimiento.

“El doctor diciéndome que estaba a 5 milímetros de mi nervio de la voz, pero quedé perfecta, puedo hablar, puedo cantar”, aseguró tras finalizar la biopsia.

Pese a la cercanía con una zona sensible, la modelo transmitió calma y confianza en los resultados, además de agradecer el trabajo del equipo médico. Su actitud positiva fue clave para tranquilizar a sus fans, quienes no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y buenos deseos.

¿Qué antecedentes médicos tiene Daniela Álvarez que preocupan a sus seguidores?

La preocupación en torno a la salud de Daniela Álvarez no es casualidad. La modelo ya enfrentó un momento crítico en 2020, cuando una complicación médica derivó en la amputación de parte de su pierna izquierda.

En aquel entonces, lo que parecía una cirugía sencilla por una masa en el abdomen se convirtió en una situación grave al descubrirse que estaba adherida a la aorta, provocando una isquemia que comprometió la circulación en su extremidad.

“Yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar…”, compartió Daniela Álvarez en su momento.