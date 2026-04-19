Actriz de Friends es hospitalizada de emergencia tras diagnóstico de esclerosis: ¿Qué se sabe sobre su salud?

Una querida actriz de Hollywood, recordada por su participación en Friends, fue diagnosticada con ELA (Esclerosis Múltiple), padecimiento que la ha acompañado por el que presuntamente habría sido hospitalizada hace unas horas. ¿Qué se sabe de su salud?

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¿Qué actriz de Friends fue hospitalizada recientemente por esclerosis?

La actriz Christina Applegate, recordada por su participación en la exitosa serie Friends, fue hospitalizada de emergencia en Estados Unidos, según reportes de las últimas horas.

De acuerdo con información difundida por portales como TMZ y Page six, la actriz de 54 años habría sido ingresada en un hospital de Los Ángeles a finales de marzo de 2026.

La información fue revelada recientemente, ya que su presunto ingreso al hospital se manejó de manera discreta para no generar alarma entre colegas y seguidores de la intérprete.

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¿Por qué Christina Applegate, actriz de Friends, fue hospitalizada?

Uno de los aspectos que más preocupa a los seguidores de la actriz Christina Applegate es su diagnóstico de esclerosis múltiple, el cual hizo público en 2021. Se trata de una enfermedad crónica que afecta el sistema nervioso central y que puede provocar síntomas como fatiga extrema, dolor, problemas de movilidad y dificultades cognitivas.

Desde entonces, Applegate ha hablado sobre los desafíos que enfrenta. En diversas entrevistas y proyectos ha compartido cómo esta condición ha impactado su vida diaria y su carrera profesional.

Incluso, en febrero de 2026, la actriz reveló que debido al dolor constante pasa gran parte de su tiempo en cama, lo que evidenció el avance de la enfermedad y la dureza de su situación.

Según información del portal ABC, un portavoz, quien mantiene comunicación con una persona cercana a la actriz, dijo lo siguiente:

No haré declaraciones sobre si ella sigue hospitalizada o cuáles son sus tratamientos médicos... Ella tiene un historial complejo de condiciones médicas, de las cuales ha hablado abiertamente en su autobiografía y en su pódcast. Portavoz de Applegate

Sin más detalles de su condición actual, miles de fans a lo largo del mundo esperan que la salud de la actriz esté bien.

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Christina Applegate / Captura de pantalla

¿En qué programas y películas ha aparecido Christina Applegate?

Christina Applegate cuenta con una sólida carrera en televisión y cine que la ha convertido en una de las figuras más reconocidas de Hollywood. Alcanzó la fama internacional gracias a su papel como Kelly Bundy en la serie Married... with children, que se convirtió en un clásico de la comedia.

Posteriormente, consolidó su carrera con proyectos como:



Samantha who? ,

, Dead to me y,

y, Friends, interpretando a Amy Green, hermana de Rachel Green (Jennifer Aniston)

En cine, formó parte de varias películas, algunas de ellas son:



Anchorman: The legend of ron burgundy ,

, La cosa más dulce,

Volando alto ,

, Vacaciones ,

, Sobreviviendo a la navidad, entre otras.

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