Querida actriz que venció el cáncer, ahora enfrenta la esclerosis múltiple: “Apenas puedo llegar al baño”

Una querida actriz que logró superar el cáncer de mama vuelve a ser noticia, pero esta vez por una dura confesión sobre su salud. La estrella reveló que vive con esclerosis múltiple, una enfermedad incurable que ha cambiado por completo su vida. Conmovió al admitir que hay días en los que no puede levantarse. ¿De quién se trata? ¡Entérate!

¿Quién es la actriz que confesó que no puede moverse por la esclerosis múltiple?

Se trata de Christina Applegate, actriz estadounidense que alcanzó fama internacional gracias a la serie ‘Married with Children’ (Casados con hijos), producción que se transmitió de 1987 a 1997 y la convirtió en un rostro muy popular de la comedia televisiva.

Aunque en México no siempre se le ubica de inmediato por su nombre, Christina Applegate fue una figura constante en la televisión estadounidense durante los años noventa y dos mil. Su carrera estuvo ligada al humor, alfombras rojas y premios, pero detrás de esa imagen pública se escondían batallas personales que hoy salen a la luz.

A sus 54 años, la actriz decidió hablar sin filtros sobre su estado de salud actual y el difícil proceso que vive desde que fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021.

¿Qué dijo Christina Applegate sobre su enfermedad y su pérdida de movilidad?

Christina Applegate fue directa y estremecedora al describir su día a día con esclerosis múltiple. La actriz confesó: “Estoy en la cama y no puedo moverme”.

La estrella explicó que hay jornadas en las que sus piernas simplemente dejan de responder. Incluso compartió el dolor que siente al ver cómo la enfermedad impacta a su hija, Sadie Grace LeNoble.

“La veo mirándome cuando estoy en la cama y no puedo moverme, o quiero ir a saludarla a su habitación, pero no puedo caminar por el pasillo por alguna razón, porque mis piernas no me funcionan ese día”. Christina Applegate

También detalló lo complicado que se ha vuelto algo tan básico como ir al baño: “Ahora mismo apenas puedo llegar al baño, es lo peor”.

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que ataca la mielina, la capa protectora de los nervios, lo que provoca debilidad, entumecimiento y problemas de movilidad. En algunos casos puede generar deterioro permanente, y los síntomas varían dependiendo del daño en el sistema nervioso. En el caso de Christina Applegate, la enfermedad ha avanzado de forma que limita seriamente su independencia.

¿Qué otras enfermedades ha enfrentado Christina Applegate antes de la esclerosis múltiple?

La lucha de Christina Applegate con la salud no comenzó con la esclerosis múltiple. En su adolescencia padeció anorexia, un trastorno alimenticio que marcó esa etapa de su vida.

En 2008 fue diagnosticada con cáncer de mama, una noticia que sacudió su mundo. La actriz logró superar la enfermedad, pero el temor a una recaída la llevó a tomar decisiones drásticas. En 2017 se sometió a una doble mastectomía preventiva y a la extirpación de ovarios y trompas para reducir riesgos.

Cuando parecía que ese capítulo estaba cerrado, en 2021 recibió el diagnóstico de esclerosis múltiple, iniciando una nueva batalla, esta vez contra una enfermedad incurable.

¿Qué revela el libro de Christina Applegate sobre su vida y sus traumas?

Además de hablar sobre su salud, Christina Applegate presentó su libro de memorias, ‘You with the sad eyes: A Memoir’ (Tú, de ojos tristes: memorias), donde profundiza en aspectos íntimos de su vida.

La actriz reveló que la obra surge de los diarios que escribe desde los 13 años. En el libro aborda episodios dolorosos como la adicción a la heroína de su madre, la actriz Nancy Priddy, situaciones de violencia en su entorno y abuso sexual durante la infancia.

“Mi vida no es color de rosa”, declaró con franqueza.

Lejos de la imagen glamorosa de Hollywood, Christina Applegate muestra a una mujer que ha sobrevivido a traumas, cáncer y ahora enfrenta una enfermedad degenerativa que cambia su rutina cada día. Hoy, aunque admite que hay momentos en los que no puede moverse de la cama, también deja claro que sigue luchando, especialmente por su hija.