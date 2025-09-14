Querida actriz fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo: ¿Cuál es su estado de salud?

A inicios de este año, Jessie J, famosa cantante británica era diagnosticada con cáncer de mama, y desde ese momento compartía en redes sociales todo lo relacionado a su proceso con dicha enfermedad. Por otra parte, una actriz y cantante latina compartió en redes sociales a inicios de este año, que había sido diagnosticada con un cáncer de mama triple negativo. Tras poco más de medio año luchando la enfermedad, la actriz da una acutalización de su estado de salud. ¿Quién es y cómo se encuentra?

¿Quién es la famosa actriz y cantante que venció el cáncer de mama triple negativo?

Karla Melo es oriunda de Santiago de Chile y desde muy joven mostró una marcada inclinación por las artes escénicas. Se formó como actriz en la Escuela de Teatro de Fernando González, reconocida como una de las más prestigiosas del país en la formación actoral. Su preparación estuvo inicialmente enfocada en el teatro, aunque con el tiempo expandió su carrera hacia la televisión, el cine y la música.

Su salto a la fama en Chile se dio gracias a su participación en distintas teleseries de Televisión Nacional de Chile (TVN). El rol que más la consolidó ante el público fue el de “Flavia” en El Reemplazante (2012–2014), una serie aclamada por su mirada crítica y realista sobre el sistema educativo chileno.

Además de su carrera como actriz, Karla ha incursionado exitosamente en la música, sorprendiendo a sus seguidores con su propuesta de cumbia-pop . En 2019 lanzó su carrera musical en solitario, destacándose por composiciones con mensajes de empoderamiento y ritmos contagiosos que conectan con una audiencia joven.

Entre sus canciones más populares se encuentran:



“Amor de Calle”

“Déjalo”

“No me digas que no”

Karla Melo ha sido parte de diversos festivales y presentaciones en vivo, consolidando su lugar en la escena musical independiente chilena.

Karla Melo, actriz

¿Cuál fue el diagnóstico que recibió la actriz y cantante Karla Melo?

El diagnóstico de Karla Melo fue confirmado en etapa 1, un aspecto que jugó a su favor, ya que permitió un inicio rápido del tratamiento. A lo largo de estos meses, la actriz no solo enfrentó físicamente la enfermedad, sino que decidió compartir su proceso con sus seguidores, visibilizando las diferentes fases del tratamiento: desde las sesiones de quimioterapia hasta la caída del cabello y los efectos secundarios que impactaron su día a día.

El caso de Karla Melo pone en foco un tipo de cáncer particularmente complejo: el cáncer de mama triple negativo. Este subtipo representa entre el 10% y el 15% de todos los cánceres de mama, y se caracteriza por su alta agresividad, rápida progresión y menor respuesta a los tratamientos hormonales convencionales.

En abril, compartió una alentadora actualización: un examen clínico revelaba la desaparición del tumor. Sin embargo, los médicos le recomendaron continuar con el tratamiento para asegurar una recuperación completa. Fue así como, en agosto, finalizó las sesiones de quimioterapia y se sometió a una mastectomía parcial. Esta intervención, aunque menor en extensión, representaba un paso decisivo en su lucha.

¿Cuál es el estado actual de salud de la actriz y cantante, Karla Melo?

La actriz chilena Karla Melo, reconocida por su participación en teleseries y producciones musicales, anunció el martes 9 de septiembre que está libre de cáncer, tras ser diagnosticada en enero de 2025 con un cáncer de mama triple negativo. La noticia, que fue difundida por la propia artista a través de sus redes sociales, coincide con su cumpleaños, y dijo:

El mejor regalo de cumpleaños que pude recibir es el resultado de mi examen y es que ya no hay cáncer en mi cuerpo Karla Melo

“Nunca me había operado de nada y estaba súper asustada, pero he recibido muchas bendiciones por encontrarme con personas tan cálidas, los doctores, enfermeras, el anestesista que me hizo reír hasta el momento en que me dormí... Todos fueron bakanes. Gracias por cuidarme con tanta humanidad”, escribió en un mensaje en Instagram.

La actriz aprovechó el mensaje para agradecer a su entorno cercano, familia, amistades, seguidores y especialmente al equipo médico que la acompañó durante el proceso. Su mensaje fue recibido con miles de comentarios de apoyo y celebración, tanto de fanáticos como de colegas del medio artístico.

