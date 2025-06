Actriz de ‘Juego de las llaves’ confiesa que padeció cáncer de mama

Hace unas semanas, en un evento de la obra Cabaret, en TVNotas nos llamó la atención ver el nuevo look de la actriz Anahí Allué, ya que apareció rapada. Al platicar con ella, nos confesó que le diagnosticaron cáncer de mama.

“Estoy en tratamiento, que está llegando al final, con mucho éxito. Ha sido una sorpresa para mí, pero no me he bajado del escenario ni un solo día. Hoy lo abrí con mis compañeros y supieron todo”.

¿Por qué Anahí Allué tomó la decisión de raparse?

Le preguntamos cómo decidió raparse y mencionó: “Estaba harta de fingir atrás de una peluca, porque no era yo. En el teatro me podría poner mil pelucas, pero en la vida real ya estaba molesta. Sabía que era mentira y me siento orgullosa del proceso. Desde diciembre me diagnosticaron este mal.

Es algo muy poderoso, porque estar en un tratamiento de quimioterapia no es fácil. Las recaídas son fuertes, pero a mi médico le dije: ‘Soy actriz, no me tires en una cama. Vamos a equilibrar el tratamiento, para que pueda dar todas las funciones, porque me matas si no estoy en el escenario’. Gracias, doctor Cano”.

¿Cómo fue el tratamiento que recibió Anahí Allué contra el cáncer?

“Hago mi tratamiento en la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM). Es altamente recomendable y, en verdad, nunca había visto a tantas mujeres. Son filas y filas. Nunca seré la misma. Ahora soy más fuerte”.

“El día que me tenga que ir, moriré en un escenario. Es mi lugar poderoso. Es donde me siento más viva que nunca. El proceso de las quimioterapias lo he llevado muy bien. Con suplementos alimenticios y terapias de todo tipo. Mucha cosa de meditación y de entender el para qué, no el por qué”.

Con la experiencia vivida, asegura que podría hacer un trabajo para crear conciencia: “No me quiero presionar, pero cuando termine este proceso va a nacer algo muy profundo, hermoso y necesario. El 2 de junio toqué la campana de que terminaba la última quimioterapia”.

¿Qué sigue después del cáncer para Anahí Allué?

Valoramos su sinceridad porque no es fácil hablar del tema. Con una gran fortaleza nos dijo: “Podría decir que estaba audicionando para La guerra de las galaxias, pero creo que mi testimonio podría servirle a una mujer que pase por lo mismo. Están en este cuerpo las 300 representaciones. Soy de las originales desde el estreno. Vienen muchas cosas más”, concluyó.

Así ha sido su trayectoria

Actriz argentina que llegó a nuestro país para participar en montajes como: Chicago , Todos tenemosproblemassexuales , Elviolinista en eltejado y Mamma mía!

, , y En televisión debutó en 2013 en la serie Cásate conmigo, mi amor . Ha participado en novelas como: Cachito de cielo y Cita a ciegas .

. Ha participado en novelas como: y . Entre sus últimos trabajos en el teatro están: Wicked, Billy Elliot y Cabaret.

