Jorge Ortiz de Pinedo revela grave problema de salud: ¡estuvo a punto de sufrir un infarto! Esto se sabe

Dicen que no hay susto más fuerte que el de la salud, y Jorge Ortiz de Pinedo lo confirmó tras los rumores de muerte que lo rodearon: una arteria casi lo traiciona.

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Jorge Ortiz de Pinedo desmiente su muerte. / Mezcalent

¿Qué le pasó a Jorge Ortiz de Pinedo y por qué estuvo en riesgo de infarto?

Jorge Ortiz de Pinedo, actor, comediante y productor mexicano, encendió las alarmas luego de que salieran rumores sobre su supuesta muerte en redes sociales. Sin embargo, lo que parecía solo un chisme viral escondía un episodio real y delicado relacionado con su salud.

El protagonista de Una familia de diez reveló que días antes del escándalo vivió un fuerte problema médico que pudo haber tenido consecuencias fatales. Según explicó, todo comenzó con un malestar que decidió no ignorar.

“Fui al médico, cierto mareo que me sentí medio raro… me hicieron el electro… me hicieron un ecocardiograma”, compartió el actor, dejando claro que actuó rápidamente al notar que algo no estaba bien.

Tras una serie de estudios, los médicos detectaron que uno de sus vasos sanguíneos estaba en una condición crítica.

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Jorge Ortiz de Pinedo adora a sus nietos y revela si les dejará herencia. / Facebook: Jorge Ortiz de Pinedo

¿Qué procedimiento le hicieron a Jorge Ortiz de Pinedo para salvarle la vida?

El estado de salud de Jorge Ortiz de Pinedo obligó a los especialistas a actuar de inmediato. Tras detectar el problema en su arteria, el actor fue sometido a un cateterismo, un procedimiento que permite observar el estado de los vasos sanguíneos.

Posteriormente, los médicos optaron por realizarle una angioplastia, una intervención clave para abrir la arteria que estaba a punto de cerrarse. Este tipo de procedimiento es justamente el que se utiliza para prevenir infartos cuando hay obstrucciones severas.

“Me hicieron un cateterismo y descubrieron que una arteria estaba a punto de cerrarse, entonces me hicieron una angioplastia y heme aquí” Jorge Ortiz de Pinedo

De acuerdo con lo que también se comentó en medios de espectáculo, este procedimiento fue determinante para evitar una complicación mayor. Incluso, se señaló que el actor estuvo a nada de sufrir un infarto.

“Se atendió a tiempo… lo que hizo es prevenir un infarto, estaba a punto de infartarse en Monterrey”, se explicó sobre su situación.

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¿Cuál es el estado de salud actual de Jorge Ortiz de Pinedo tras los rumores de muerte?

Luego del susto del infarto y de convertirse en tendencia por una falsa noticia sobre su fallecimiento, Jorge Ortiz de Pinedo reapareció para tranquilizar a sus seguidores y aclarar su verdadero estado de salud.

Actualmente, el actor se encuentra en recuperación y bajo tratamiento médico, pero estable. Incluso, ha retomado algunas de sus actividades públicas, como su reciente aparición en un evento en la Ciudad de México, donde convivió con medios y fans.

Pese a su historial médico, el propio artista aseguró que se mantiene atento a cualquier señal de alerta. Su disciplina para atenderse ha sido clave para su bienestar.

“Cada vez que un doctor me dice: ‘Tienes esto’, le digo: ‘Quítame eso'… yo luego luego me atiendo”, explicó, mostrando su postura firme frente a su salud.

A sus 78 años, Jorge Ortiz de Pinedo reconoce que su condición física requiere cuidados constantes, pero también demuestra que la prevención puede marcar la diferencia: “Me tengo que cuidar mucho porque mi situación física es delicada… en cuanto siento algo, voy al médico”, afirmó.

Además, lanzó una advertencia directa para las personas mayores, un sector que suele ser más vulnerable a este tipo de padecimientos: “La gente de cierta edad tenemos que checarnos siempre”, dijo, insistiendo en la importancia de la vigilancia constante.