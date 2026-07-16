Luis Fernando Peña es hospitalizado; revela la razón por la que se hizo la circuncisión: “Lastima”

Luego de que Luis Fernando Peña enfrentara un fuerte problema de salud, el protagonista de ‘Amarte duele’ volvió a encender las alarmas entre sus seguidores al compartir un video desde el hospital. ¿Qué le pasó al actor? Te contamos los detalles.

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Luis Fernando Peña enfrenta problema de salud.

¿Cuál es el fuerte problema de salud que enfrentó Luis Fernando Peña?

Hace unos meses, Luis Fernando Peña compartió que sufre complicaciones dentales debido a que en su juventud abría las cauguamas y los refrescos con los dientes. En una entrevista con TVNotas, el actor reveló las consecuencias que vive en su salud bucal.

“Me pondrán 6 implantes; cada uno está en alrededor de 25 mil pesos. Tuvimos que llegar a un convenio, el doctor y yo. “Me lo hubiera ahorrado, pero el morro decidió abrir las caguamas con los dientes”. Luis Fernando Peña

Asimismo, también explicó que en muchas ocasiones los dientes no avisan cuando están mal, por lo que se corre el riesgo de perder la dentadura completa: “Si no eres constante en ir al odontólogo o al ortodoncista, corres el riesgo de perder uno o que todos se muevan de su lugar”.

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Luis Fernando Peña y su problema en los dientes / Alejandro Isunza y redes sociales

¿Por qué Luis Fernando Peña apareció sorpresivamente en el hospital?

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Luis Fernando Peña, exparticipante de MasterChef Celebrity, compartió que estaba en el hospital debido a que se sometió a una operación. Aunque aclaró que no era algo grave, la preocupación entre sus no se hizo esperar.

“Ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí, vámonos”, dijo al principio del clip, en el que aparece con una bata; posteriormente, agregó: “Nada grave, no se espanten. Al rato que venga el doctor le voy a decir que nos explique. Me hice la circuncisión”

De acuerdo con el actor, aunque no se trató de un procedimiento peligroso, debía realizarlo porque tenía una condición que solo uno de cada 100 hombres puede tener. “Me tocó ser el segundo”, señaló.

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Luis Fernando Peña y la razón por la que fue hospitalizado. / Instagram: @luisfernandop_mx

¿Cuál es la condición por la que Luis Fernando Peña se hizo la circuncisión?

Aunque el actor de ‘Perfume de violetas’ no conoce con exactitud el nombre de la condición por la que tuvo que ser operado, sí explicó brevemente lo tenía:

“Lo que pasa es que… digamos que la capucha del monje se va resecando. Entonces, al estirarse, lastima y puedes tener lesiones. El doctor me dijo que no estaba grave, pero me recomendaba hacerme la circuncisión por cuestiones de salud”, detalló.

Cabe mencionar que, aunque la circuncisión se realiza en algunos casos por motivos religiosos o culturales, algunos especialistas la recomiendan cuando existen problemas como la fimosis. Hasta ahora, el actor no ha revelado cuál era su condición.

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