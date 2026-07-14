Productor Gerardo Quiroz revela que su madre perdió la vista y confiesa: “No estoy preparado para despedirla”

En diciembre de 2023, el actor y productor Gerardo Quiroz enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su padre, el abogado, juez y catedrático José Francisco. A dos años y medio de esta situación, lamentablemente, la salud de su madre, Teresita, se ha visto muy afectada.

¿Cuál es el estado de salud de la mamá de Gerardo Quiroz y quién la cuida?

“Mi mamá está delicada de salud, acaba de cumplir 88 años, prácticamente ya no ve. Ha perdido su condición visual, junto con un tema de debilidad auditiva, lo que nos ha hecho estar más ocupados en atenderla, darle felicidad y amor, por todo lo que ha hecho por su familia”.

Gerardo nos explicó a qué se debe este problema de ceguera: “Fue hace mucho, por un golpe; después, varias operaciones, y además, la debilidad va llegando conforme la edad avanza”.

Otro de los agravantes fue la muerte del padre del productor, lo cual afectó anímicamente a la señora: “Cuando convives por más de 65 años con una persona, y prácticamente tu vida está centrada en ella, y fallece, el que se queda se afecta demasiado”.

El actor y productor también habló del apoyo que le ha brindado a su madre.

“Está en mi casa. Mi esposa Karen, su enfermera, nuestros perros y yo le damos compañía, ternura, para que Dios le siga dando la gracia de estar con nosotros”. Gerardo Quiroz

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¿Gerardo Quiroz teme la muerte de su madre? “No estoy preparado para despedirla”

Reconoce que la muerte es parte natural de la vida, aunque admite que no está preparado para despedirse de ella.

“He tratado de entender que es una etapa de la vida complicada. El final es una parte natural de la existencia, nos da un poco de tranquilidad, y sobre todo, que hemos sido unos buenos hijos y que ella como madre lo entregó todo. Nos seguimos ocupando para que Dios le dé tranquilidad y calma todo el tiempo que quede. Aunque yo no estoy preparado para despedirla”.

¿Cuándo se estrenará ‘Abuelo soltero’? Gerardo Quiroz actualiza el esperado regreso de ‘Papá soltero’

Por otra parte, mucha gente sigue esperando el regreso del programa que fue muy popular en los años 80 y 90, Papá soltero, que ahora llevaría el nombre de Abuelo soltero. Gerardo actualizó cómo va el proyecto.

“Tenemos dos pilotos distintos, uno independiente y el otro con Televisa, y estamos esperando que cualquiera de las empresas interesadas pronto pueda sacarlo al aire”. Gerardo Quiroz

“En Televisa nos han dicho que estamos en la fila de los programas de comedia. Está entregado en la Vicepresidencia desde hace casi dos años. Tiene un extraordinario mensaje, como desde 1987, que estuvimos al aire. El público no únicamente lo recuerda, sino que lo sigue pidiendo”.

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¿Abuelo soltero llegará a Netflix o Prime Video? Esto reveló Gerardo Quiroz

Sobre la posibilidad de llevar el proyecto a una plataforma como Netflix o Prime Video, Gerardo Quiroz explicó:

“Es que depende de Televisa, por la parte autoral, de derechos, pero el elenco estamos dispuestos a hacerlo con mucho amor”. Gerardo Quiroz

Respecto a si sería complicado contar nuevamente con Edith Márquez debido a su agenda de trabajo, comentó:

Gerardo Quiroz “Va a ser complicado, pero vamos paso a paso. Primero, que Televisa lo decida, y ya después negociar quién la hace. Ella filmó uno de los pilotos y lo hizo extraordinario. En el otro estuvo Graciela Mauri con el mismo personaje, porque Edith andaba de gira. ‘Pocholo’ también está incluido”.

Sobre César Costa afirmó: “La relación es muy buena. En el caso de Luis Mario y tu servidor, nos terminó de educar, porque llegamos muy jóvenes al programa. Tiene una increíble rectitud y nos enseñó de principios y valores”.

¿Gerardo Quiroz dejará de producir teatro? Esto dijo sobre su futuro

Finalmente, a pesar de las dificultades que enfrenta el teatro en México, Gerardo aseguró que no piensa detenerse.

“Seguimos en la lucha. Mientras haya vida y salud, podemos seguir creando historias maravillosas que conmuevan al público”. Gerardo Quiroz

¿Quién es Gerardo Quiroz? Esta es la trayectoria del actor y productor

Tiene 47 años de trayectoria como actor, aunque el personaje que lo llevó a la popularidad fue “Miguel”, en el programa Papá soltero.

Además, suma 35 años como productor teatral, con montajes como Fiebre de sábado por la noche, Cats, Amor sin barreras y muchas otras producciones exitosas.

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