Gomita reaparece y revela complicaciones de salud tras cirugía, ¿está grave?: “Ya me resigné”

Semanas atrás, Gomita reaccionó a las comparaciones que surgieron entre ella y Yanet García en ‘La casa de los famosos México’ 2026.

Esta vez, Gomita vuelve a llamar la atención, pero por un tema relacionado con su salud, pues meses después de someterse a una delicada operación que puso en riesgo su vida, reveló que ha presentado algunas complicaciones durante sus presentaciones en vivo.

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Gomita / Redes sociales

¿A qué tipo de cirugía se sometió Gomita?

En el 2021, Gomita se sometió a una cirugía bariátrica en Venezuela, conocida como ‘bypass gástrico’, con el objetivo de bajar de peso, pues reveló que por años había enfrentado diversos problemas relacionados con el sobrepeso.

Según el sitio médico Mayo Clinic, en este procedimiento se crea una pequeña bolsa en la parte superior del estómago, aproximadamente del tamaño de un huevo. Esta nueva bolsa se conecta directamente con el intestino delgado, por lo que los alimentos pasan por ella y llegan al intestino sin recorrer la mayor parte del estómago.

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Nueva figura de Gomita / Intagram

Gomita sufrió complicaciones de salud durante función en su circo

En febrero de 2026, la vida de Gomita estuvo en riesgo debido a una obstrucción intestinal provocada por una hernia de Petersen, una complicación relacionada con la cirugía que se realizó para bajar de peso.

Ante esta emergencia, tuvo que ingresar de inmediato al quirófano, ya que la hernia impedía el paso adecuado de los alimentos y el aire por el intestino.

En un encuentro con los medios de comunicación, la presentadora reveló que hasta la fecha continúa presentando algunas complicaciones derivadas de aquella emergencia, principalmente por el desgaste físico que implican sus presentaciones en el circo.

Mencionó que algunos puntos de su última cirugía no salieron por sí solos, por lo que tuvieron que intervenirla nuevamente con pequeños piquetes para retirar los puntos que habían quedado enterrados.

“La he sufrido un poquito ahorita que estoy con el circo, porque son muchas funciones, me llego a cansar bastante, y luego no salieron unos puntos. Se empezaron a marcar unas cosas moradas, y tuvieron que picar para sacar unos puntos que se quedaron enterrados. Ya me resigné, ya como quede” Gomita

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¿Cómo se encuentra actualmente Gomita?

En la misma entrevista, Gomita reveló que su estado de salud ha mejorado y que actualmente se siente mucho mejor. Sin embargo, aseguró que, después de su experiencia, no recomienda someterse a un bypass gástrico.

“No creo que todas quieran pasar por eso, así que cuídense, coman saludable.” Gomita

Además, aclaró que las complicaciones que ha presentado no fueron consecuencia de una negligencia médica, pues ella tomó la decisión de someterse al procedimiento y que lo ocurrido posteriormente fue una reacción de su propio cuerpo y no responsabilidad del médico.

“Al final es una decisión que yo tomé, yo dije que sí al bypass. Si mi cuerpo reacciona de diferente manera, no es culpa del doctor.” Gomita

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