Marilé cuida a Yolanda Andrade por agradecimiento y lanza mensaje: “El que cuida se enferma... voltéense a ver”

La hermana menor, la consentida de Yolanda Andrade, la que siempre, desde su niñez, ha sido su incondicional, luce más delgada que nunca. Marilé reconoce que la enfermedad de ‘Joe’ (como le dicen a Yolanda sus cercanos) ha sido una experiencia muy intensa, pero ha unido a toda la familia. Los roles cambiaron desde la muerte de su padre, momento en el que Yolanda se convirtió en la guía familiar. Hoy, debido a su condición, sus seres queridos le están regresando lo que ella les dio.

Marilé Andrade ha cuidado a Yolanda Andrade / Alejandro Isunza

¿Cómo ha sido la enfermedad de Yolanda Andrade para toda su familia?

Marilé Andrade, hermana de Yolanda Andrade, dijo: “Para todos ha sido un aprendizaje muy intenso, una experiencia única que no teníamos en nuestra visión vivir, y menos con alguien con tanta vitalidad, tanta energía, tanto amor por la vida. No ha sido fácil, pero también nos ha unido mucho. Ella y yo siempre hemos sido muy unidas. Ha sido una experiencia fuerte, donde ha prevalecido el amor, el servicio. Yolanda siempre ha estado al pendiente de nosotros, de conocidos y desconocidos. Creo que es un momento para regresarle todo lo que nos ha dado”.

Manda su reconocimiento a quienes cuidan a personas enfermas. “Quiero mandar un abrazo a las personas que, como yo, cuidan a algún enfermo, sea su pariente o no. Es una labor de mucho aprendizaje, para mí, mi hermano Rolando, mi hermana Cecilia, mi madre, que le ha tocado estar ahí al pendiente de ella. No ha sido fácil”.

“También hay que estar muy entera y consciente, no dejar que te invada la preocupación por el otro, porque, como dicen: ‘El que cuida se enferma’. Eso sí lo hemos tratado de cuidar mucho. También me han dicho: ‘Ay, estás más flaquita’. Yo creo que sí, porque también afecta a nuestras emociones. Es un desgaste emocional y físico, pero invito a todas esas personas que están cuidando a algún enfermo que se volteen a ver, porque si no, no tienes nada qué dar. Digo, en todas las circunstancias”.

En su caso, relata, ha organizado su vida para poder cumplir con sus compromisos y atender a su hermana. “Lo he tratado de equilibrar. Creo que hay momentos para todas las etapas. Yo me siento muy agradecida de poder acompañarla, muy afortunada de vivir esta oportunidad, mis hermanos también. Ahora mi mamá tiene 84 años, de repente empieza a tener algunos temas, pero lo que le decimos es: ‘Ma’, estamos felices de poder estar con usted, de poder ayudar, servir, estar’. Imagínate que no. Cómo estaríamos preocupados de decir: ‘Mi mamá está en Culiacán, no la vemos, no la podemos atender’. Sin embargo, estamos juntos, saliendo adelante. Las cosas que hemos podido dejar al lado o pausadas, ya habrá un momento para retomar”.

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Familia de Yolanda Andrade preocupada por su salud / Alejandro Isunza

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade, según su hermana Marilé?

Marilé nos dio una actualización de cómo se encuentra Yolanda Andrade. “En estos momentos percibo que ha compartido muchos mensajes muy lindos en cuanto a la vida, de seguir adelante, de tener este sentido y ganas de conocer, de que la gente tenga empatía, esta que a veces nos falta con las personas que se empiezan a enfermar, a decaer, como por ejemplo ella, que ya en estos momentos le cuesta trabajo hablar. Creo que el mensaje que ha dado me parece muy contundente: ¡Tener empatía! A ella, en su trabajo, la han apoyado incondicionalmente todo este tiempo. La adoran. Eso se valora mucho”.

Por otro lado, Marilé confirma que continúa su relación con Sergio Araiza, quien ha sido su fuerza en lo que están viviendo. “Tengo una relación muy bonita con mi pareja. La verdad es que ha sido un gran apoyo... Se dicen tantas cosas que son tan falsas (que Sergio y ella mantenían aislada y manipulada a Yolanda). Es la ignorancia. Es muy fácil hablar, decir y juzgar sin tener contexto, solo para llamar la atención, causar el reflector. Nadie sabe, nadie se hace responsable, no se dan cuenta también del daño que pueden hacer”.

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Julio César Chávez ha apoyado a Yolanda Andrade / Alejandro Isunza

¿Cuáles son los próximos proyectos de Marilé, hermana de Yolanda Andrade?

Marilé Andrade no descarta tener una familia propia, aunque sin hijos. “Siempre he tenido claro que en otras vidas yo creo que tuve equipos de futbol, porque nunca resoné con ese deseo de la maternidad en esta. Casarme, yo creo que sí, aunque tampoco ha sido prioridad en mis relaciones, pero creo profundamente en el amor de pareja, con la que te puedes hacer viejito, compartir, crecer juntos y sumar. Por supuesto que creo que es posible, lo he vivido, pero sí, yo creo que hijos, ya con la fundación Cadena de Amor es más que suficiente”.

Sobre la fundación, con más de 8 años de existencia, nos cuenta que, acompañada de su hermano Rolando, visita comunidades indígenas en la frontera de Chihuahua y Sonora, para llevarles un poco de ayuda y alegría:

Ahí los niños andan descalzos. Nunca han tenido un juguete. Vamos en el marco del Día del Niño a repartir juguetes: 2 mil, 3 mil niños, familias, nuestros amigos agricultores nos dan chiles, tomates, pepinos, de todo. Ahí nos vamos con un banco de alimentos. Marilé Andrade

Esta fundación existe por iniciativa de Yolanda y Marilé. “Vamos a Sinaloa, pero Cadena de Amor hay en muchos lugares: Chiapas, Oaxaca. Los recursos los obtenemos de donaciones, amigos, empresarios, damos recibos de deducción de impuestos. Estamos en Facebook y en Instagram: Cadenadeamoroficial.

Exhorta a la gente a apoyar con donaciones, para seguir cumpliendo con esta bella misión. “Justo, como nuestros amigos de la Asociación Banquels, dependemos de las donaciones. Entonces, con muy poquito se hacen grandes cambios. Es enseñarle a la gente, decirles que son capaces y somos capaces de transformar la vida de las personas, pero no lo creemos, no lo hacemos consciente, no lo implementamos, y es muy sencillo, es comprar un juguete que te cuesta 200 pesos. Viva Aerobus nos hace el favor de llevarlo. Agarramos carretera, conseguimos la gasolina, los choferes, es una estructura muy importante. Lo hacemos simplemente por querer ayudar a la gente que lo necesita y más los niños”.

Los esfuerzos y la energía que destina a su labor altruista, en medio del mucho tiempo que dedica a su hermana Yolanda, dice Marilé, son bien recompensados con los logros. “Es una satisfacción inefable, pero eso es mucho. Cada vez esta Cadena de Amor sigue creciendo. Los invito a que seamos capaces de tomar conciencia, a eso venimos. Cuando damos, estamos recibiendo más de lo que damos. Esa satisfacción de que los niños te abrazan, te platican. Las mamás, las familias, lloran. Te dicen: ‘Qué bueno que vinieron acá, nadie viene’. ¿Cómo pagas eso? ¿Cuánto cuesta eso? Lo que significa que un niño diga: ‘Me vieron, soy importante, me reconocen, me dieron una mochila, útiles, y que sea una herramienta para que ellos tengan otra misión de vida. A eso venimos”.

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Yolanda Andrade y Marilé Andrade crearon una fundación / Alejandro Isunza

¿Cuál es la enfermedad que padece Yolanda Andrade?

Padece esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras encargadas de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo.

que afecta las neuronas motoras encargadas de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo. Sus problemas de salud iniciaron en abril de 2023, cuando presentó fuertes dolores de cabeza , problemas de visión y dificultades para hablar. En ese entonces, se habló de un aneurisma cerebral, pero los médicos no lograban establecer un diagnóstico definitivo.

, problemas de visión y dificultades para hablar. En ese entonces, se habló de un aneurisma cerebral, pero los médicos no lograban establecer un diagnóstico definitivo. La enfermedad le provoca dificultad para caminar, problemas para hablar , debilidad muscular, fatiga extrema, y en ocasiones dificultad para abrir lo ojos y mover el cuerpo.

, debilidad muscular, fatiga extrema, y en ocasiones dificultad para abrir lo ojos y mover el cuerpo. Debido a los síntomas, los médicos pensaron que podría tratarse de la enfermedad de Lyme , lo cual retrasó el diagnóstico real 1 año y medio.

, lo cual retrasó el diagnóstico real 1 año y medio. A la fecha, Joe ha seguido compartiendo actualizaciones acerca de su salud. Desafortunadamente, apareció otro padecimiento, neuralgia del trigémino, que le provoca intensas descargas eléctricas y dolor en el rostro.

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Enfermedades de Yolanda Andrade / Instagram

¿Quién es Marilé Andrade?

María Leticia Andrade Gómez

Es conductora de televisión, cantante y compositora.

Estudió piano, canto y producción musical en la Universidad de la Música.

Cursó estudios de Semiología en el Colegio de Consultores y Comunicadores en Semiología de la Vida Cotidiana.

Tuvo 2 grupos musicales : Cinco Sentidos, que formó con amigas cuando estudiaba en Culiacán, y Boca Carnosa, banda de pop con influencias de cumbia, donde era la vocalista.

: Cinco Sentidos, que formó con amigas cuando estudiaba en Culiacán, y Boca Carnosa, banda de pop con influencias de cumbia, donde era la vocalista. Llegó a compartir escenario con Kumbia Kings y Los Súper Reyes.

Fue conductora de Bandamax.

A finales de 2025, surgieron señalamientos que aseguraban que ella y su pareja mantenían aislada a Yolanda.

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