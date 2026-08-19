Hermana de Yolanda Andrade se sincera sobre la salud de la conductora, revela que ya “compró un nicho”

Después de que Yolanda Andrade reapareció con un desgarrador mensaje en medio del proceso que enfrenta tras haber sido diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su hermana, Marilé Andrade, se sinceró sobre el estado de salud de su hermana. ¿Se ha comenzado a despedir? ¡Te contamos los detalles!

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Yolanda Andrade alarmó al reaparecer con desgarrador mensaje. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Yolanda Andrade en el mensaje con el que reapareció en redes?

Semanas después de que Yolanda Andrade sufrió una fuerte recaída de salud, la conductora de ‘Montse & Joe’ reapareció en una transmisión en vivo en la que explicó que sentía la necesidad de comunicarse con su público y hablar sobre los síntomas que enfrenta.

A lo largo del live, la presentadora compartió que los malestares causados por la enfermedad han complicado su día a día, ya que tiene problemas de movilidad, resequedad en la boca y desgaste muscular, lo que impactado directamente en su calidad de vida.

“Mi cuerpo está cansado, pero mi mente no”, dijo con convicción la presentadora; palabras que muchos de sus seguidores aplaudieron; sin embargo, el panorama cambió minutos después, cuando habló de despedirse pese a que ha tenido días buenos y malos con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

“Gracias, Diosito. Y sí, gracias, porque me da tiempo para despedirme y para saber más de mi enfermedad”. Yolanda Andrade

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Yolanda Andrade enfrenta complicaciones en medio de su enfermedad. / Instagram

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade, según su hermana Marilé Andrade?

Días después de las declaraciones de Yolanda Andrade sobre su enfermedad, Marilé Andrade fue cuestionada sobre la salud de su hermana en un encuentro con la prensa en el que estuvo presente TVNotas.

Tal y como lo mencionó la presentadora, Andrade vive altibajos en el proceso, y aunque en un principio fue difícil para la familia respetar que hay momentos en los que se siente animada y otros en los que quiere reunir a sus amigos para despedirse; han aprendido a acompañarla y darle su espacio.

“Como ella dice, su cuerpo de repente no le está funcionando como ella quisiera, su mente sí”, explicó Marile Andrade, quien asegura que no es un proceso fácil.

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Yolanda Andrade ya compró un nicho en la Basílica de Guadalupe, ¿cómo reaccionó su hermana?

Además de sincerarse sobre el proceso que enfrenta Yolanda Andrade, Marile compartió con los medios de comunicación que la actriz y presentadora ya compró un nicho en la Basílica de Guadalupe, en el que tiene pensado estar acompañada de su mamá.

“Ella hace sus movimientos; yo, la verdad, no me meto mucho en esos temas, son muy delicados. Tiene su nicho en la basílica; ahí compró un nicho, bueno, algunos, donde quiere que esté ella y tal vez mi mamá”. Marilé Andrade

Por otra parte, pese a que alarmó al hablar sobre la última Navidad de Yolanda Andrade y el cómo han aprendido a disfrutar el momento, concluyó el tema asegurando: “Tiene altas y bajas en la cuestión de dolores del cuerpo, pero ahí va”.

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