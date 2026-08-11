Yolanda Andrade reaparece con desgarrador mensaje sobre su salud: “Me da tiempo para despedirme”

Yolanda Andrade volvió a las redes sociales para hablar de su salud sin filtros. La conductora, diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), publicó un video de más de 50 minutos en el que detalló los cambios físicos que ha enfrentado desde su diagnóstico y compartió una reflexión que encendió la preocupación entre sus seguidores. Yolanda Andrade habló de dolor muscular, problemas de movilidad y del proceso emocional que atraviesa mientras convive con una enfermedad que, hasta hoy, no tiene cura.

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Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre su enfermedad y su estado de salud?

La reaparición de Yolanda Andrade ocurrió a través de una transmisión en vivo de más de 50 minutos, donde decidió sincerarse sobre el proceso que enfrenta desde que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Desde el inicio del video, la conductora explicó que sentía la necesidad de comunicarse con el público y compartir cómo se encuentra actualmente.

“Tenía ganas de hablar, de comunicarme con ustedes” Yolanda Andrade

Durante la transmisión, Andrade detalló algunos de los síntomas que han complicado su día a día. Comentó que enfrenta problemas de movilidad, molestias constantes en los hombros, resequedad en la boca y dificultades derivadas del desgaste muscular causado por la enfermedad. Además, explicó de manera directa que “los músculos se van atrofiando”, una situación que ha impactado significativamente su calidad de vida.

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Yolanda Andrade publicó un video que preocupó a sus seguidores en redes / Captura de pantalla

¿Cómo afecta la ELA a Yolanda Andrade y qué síntomas ha revelado?

La conductora Yolanda Andrade aprovechó el espacio para hablar abiertamente sobre la esclerosis lateral amiotrófica, un padecimiento neurológico progresivo que afecta las neuronas responsables del control de los movimientos voluntarios.

Yolanda Andrade explicó que ha notado cambios importantes en su cuerpo, especialmente relacionados con la pérdida de fuerza y la fatiga física. Sin embargo, también dejó claro que, pese a las limitaciones que enfrenta, mantiene intacta su fortaleza emocional.

“Mi cuerpo está cansado, pero mi mente no”, afirmó con convicción. La frase rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes destacaron la actitud positiva que intenta mantener frente a una enfermedad considerada incurable.

La conductora también respondió a quienes han criticado o especulado sobre su aspecto físico. Visiblemente molesta por algunos comentarios, hizo un llamado para que las personas se informen antes de emitir opiniones sobre alguien que enfrenta un diagnóstico complejo.

“Investiga lo que es ELA. Investígalo antes de criticarme. Investígalo antes de hablar de alguien. Investiga” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade comparte video llorando / Redes sociales

¿Por qué Yolanda Andrade pidió paciencia para las personas enfermas?

Otro de los momentos más emotivos ocurrió cuando Yolanda Andrade habló del impacto que una enfermedad puede tener tanto en quien la padece como en quienes la rodean. La presentadora contó que recientemente conoció a otras personas diagnosticadas con ELA, incluyendo jóvenes que atraviesan una situación similar.

La experiencia la llevó a reflexionar sobre cómo un diagnóstico médico puede transformar la vida de cualquier persona sin definir completamente quién es: “La semana pasada conocí a nuevos amigos que tienen mi misma enfermedad”, compartió. A partir de ese encuentro, destacó la importancia de recordar que una condición médica no representa la totalidad de una persona.

Asimismo, dirigió un mensaje a familiares y amigos de personas enfermas, pidiéndoles comprensión y empatía durante estos procesos. “Si tú tienes un amigo, un familiar que está enfermo, tenle paciencia”, dijo.

Andrade señaló que vivir con una enfermedad degenerativa implica una gran vulnerabilidad emocional y física. También reconoció el esfuerzo de quienes acompañan a los pacientes, pues el proceso puede resultar agotador para todas las partes involucradas.

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¿Yolanda Andrade se despidió en su video? Esto fue lo que realmente dijo

La frase que más llamó la atención del mensaje de Yolanda Andrade fue cuando habló sobre lo que significa vivir con una enfermedad que actualmente no tiene cura. La conductora reconoció que ha tenido algunos avances en ciertos aspectos de su salud, pero también momentos difíciles que le recuerdan los retos que implica la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Durante la transmisión, Yolanda aseguró que intenta mantener una actitud positiva pese a las complicaciones que enfrenta. Además, agradeció el apoyo de sus seres queridos y reflexionó sobre el tiempo que aún puede compartir con ellos. Fue entonces cuando pronunció una de las frases más emotivas de todo el video:

“Gracias, Diosito. Y sí, gracias, porque me da tiempo para despedirme y para saber más de mi enfermedad”. Yolanda Andrade

Lejos de mostrarse derrotada, Yolanda Andrade aprovechó su reaparición para agradecer a familiares y amigos que la han acompañado durante este proceso y para generar conciencia sobre una enfermedad que, según recordó, “no tiene cura”.