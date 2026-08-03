Alma Cero padece alopecia y se hará trasplante; así luce: "¡Sí estoy pelona, ¿y qué?!” FOTOS

Alma Cero nos confesó que sufre un problema capilar que pronto la llevará a que le realicen un procedimiento estético: “Cuando era chiquilla iba al ballet y me daban unos jalones (para peinarla). Mi abuelita y mi mamá me hacían unos chonguitos y me dejaban toda estirada. Entonces, me dio alopecia por tracción”.

La gente ya lo ha notado: “Yo le agradezco al público que siempre está más pendiente de mí que una misma. Entonces, como que dije: ‘Sí, tienen razón. Ahí tengo al doctor (su esposo, Enrique Orozco, especialista en tricología y trasplante capilar). Que los cabellos de atrás (de la nuca) me los pase para acá (al frente). Que me haga un trasplante capilar, para que ya no anden diciendo que si estoy borracha, que si estoy pelona. Sí estoy pelona, ¿¡y qué!? No importa. Tengo cómo ponerme esto acá (el cabello de atrás hacia adelante)”.

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Alma Cero presume su cabellera sin pena / Liliana Carpio, Mezcalent, Archivo tvnotas e IG @Concienciaconalma

Así es como Alma Cero ha enfrentado las críticas por su físico

Sobre el hate que ha recibido, declara: “Una ya se sabe esta carrera, ya lleva mucho tiempo en esto. Que digan lo que quieran. Las redes sociales de alguna manera ya se han vuelto como el basurero emocional, para que la gente diga y se desahogue... Que lleguen y me critiquen a mí, la verdad, es que me da igual. Yo no critico a nadie, porque no es mi manera de pensar ni de ser”.

Acerca del cambio de color que hizo en sus ojos el año pasado, refiere: “Me siento muy bien. Solo me tengo que poner eventualmente mis gotitas para la resequedad, pero eso pasa en el 99% de las operaciones con láser”.

Además de los ojos y el cabello, asegura que no quiere someterse a otro procedimiento: “Si me pongo bótox, las cejas se me hacen como de Jack Nicholson, parece que estoy enojada todo el tiempo. Ahorita estoy bien, le gusto a mi marido, que es lo único que me importa, y estoy haciendo mucho ejercicio para mantener las rodillas aceitadas, porque luego sí truenan”.

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Alma Cero estuvo en ‘María de todos los Ángeles’ / Liliana Carpio, Mezcalent, Archivo tvnotas e IG @Concienciaconalma

¿Cuál es el nuevo proyecto de Alma Cero?

En lo profesional, Alma se encuentra muy feliz con su participación en el programa El príncipe del barrio, cuya cuarta temporada se está transmitiendo actualmente.

Hace 4 meses, TVNotas dio a conocer que durante las grabaciones de las nuevas microseries de ViX, la actriz había tenido actitudes de diva.

Poco después, Alma reconoció en una entrevista que sus comentarios de que la comedia no estaba bien dirigida se tomaron a mal, crearon una molestia y que ella hasta se disculpó con sus compañeros si la vieron frustrada.

Ahora, bajo su personaje de ‘la Jarocha’, de El príncipe del barrio, aprovechó para hablar con sarcasmo y reírse al respecto.

“La neta yo no pensé que me fueran a dar llamado para la cuarta temporada, porque como me he vuelto muy pedera, sangrona, mamona, cuentachiles, ‘come cuando hay’... No me gusta ni lo que hay de comer, la comedia ya está vieja; por favor, yo soy la Marilyn Monroe mexicana. Entonces yo digo: ‘Ya no me van a dar llamado, porque ando muy subida’, y me lo dan. Yo ya no entiendo. Digo: ‘Si soy tan sangrona, ¿para qué me dan llamado?’”. Alma Cero

Ya fuera de su personaje, Alma nos compartió cómo se siente con su carrera: “Me siento muy contenta y feliz, y lo he logrado gracias a los productores que han confiado en mí, el público, los equipos de trabajo, mis compañeros, los medios. No ha sido solamente mi esfuerzo”, expresó.

Con más de 40 años de trayectoria, reveló qué ha sido lo más difícil: “Que mi familia esté pasando por algo y yo tener que salir a escena a hacer reír. Particularmente, cuando falleció mi mamá. Recién recogí los restos, los llevé a mi casa y me fui al estreno de la obra Los productores”, dijo.

Finalmente, nos contó que se ve toda la vida en los escenarios: “Soy muy inquieta. Siempre estoy creando, y como mi esposo es productor, no vamos a parar”, concluyó.

Alma Cero sigue trabajando en ‘El príncipe del barrio’ / Liliana Carpio, Mezcalent, Archivo tvnotas e IG @Concienciaconalma

¿Qué es la alopecia por tracción, padecimiento de Alma Cero?

Es la pérdida de cabello causada por la tensión repetitiva y prolongada sobre los folículos pilosos. Afecta la línea frontal, las sienes y las patillas.

El daño ocurre por jalar constantemente el tallo capilar desde la raíz con peinados tirantes, extensiones y postizos, accesorios rígidos o portricotilomanía (hábito compulsivo de estirar o arrancarse el cabello por estrés).

¿Qué es la alopecia por tracción? / Liliana Carpio, Mezcalent, Archivo tvnotas e IG @Concienciaconalma

¿Qué es un implante capilar?

Es un procedimiento quirúrgico que traslada folículos pilosos propios desde una zona donante (usualmente la parte trasera o los lados de la cabeza) hacia áreas con calvicie o poca densidad.

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