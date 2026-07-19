Actriz mexicana, exparticipante de MasterChef celebrity, lucha contra dos graves enfermedades, VIDEO

A lo largo de los años, muchas actrices han hablado abiertamente sobre los padecimientos que sufren. Un ejemplo de ello es la conductora y actriz Yolanda Andrade, quien, a través de redes sociales, comparte su lucha contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad neurodegenerativa y sin cura que afecta el cuerpo.

En esta ocasión, Anabel Ferreira abre su corazón y da detalles sobre las dos afecciones que transformaron su forma de ver la vida. Te contamos los detalles.

Lee: Anabel Ferreira enciende las alarmas tras reportar la desaparición de ¿una familiar?: “¡Ayuda, por favor!”

Anabel Ferreira habla de sus enfermedades / Redes sociales/Mezcalent/Imagen generada con IA

Las enfermedades que padece la actriz Anabel Ferreira

A unos meses de narrar que saltó de un balcón para evitar un abuso, Anabel Ferreira vuelve a sorprender al hablar de sus enfermedades. Mediante un video para TikTok, contó que, en su momento, tuvo un aumento de peso significativo.

Esta situación le preocupó, ya que, pese a cuidarse, seguía sufriendo sobrepeso. No fue hasta después de varios análisis que supo el verdadero origen del problema: hipotiroidismo y resistencia a la insulina.

Al tratar estas afecciones, aunado a los cuidados médicos necesarios, la actriz pudo bajar 16 kilos, algo que, en sus palabras, la hizo muy feliz.

“Me diagnosticaron con hipotiroidismo y resistencia a la insulina. No pasa nada: todo se arregla. Estoy muy a gusto porque yo siempre he sido así: un ejotito”. Anabel Ferreira

Además de estos padecimientos, la también exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ lidia con una neuralgia atípica del trigémino, una condición que, en su momento, la obligó a pausar su carrera artística. A pesar de todo, Anabel se ha mostrado optimista ante todo lo que ha enfrentado.

No te pierdas: Actriz mexicana de telenovelas revela que fue vetada de la TV y luego murió el amor de su vida en un avionazo

@anabel5goficial ¡Bajé 16 kilos! La verdad detrás de mi pérdida de peso #anabel #secreto #peso ♬ sonido original - Anabel Ferreira

¿Qué es la neuralgia atípica del trigémino, enfermedad que padece Anabel Ferreira?

Durante la época de los 80 y 90, Anabel Ferreira se había posicionado como una de las actrices y comediantes más queridas de México, por lo que el público se sorprendió cuando se la dejó de ver tan constantemente en pantallas.

Posteriormente, se daría a conocer su diagnóstico de neuralgia atípica del trigémino. De acuerdo con diversos sitios médicos, incluido Mayo Clinic, es un trastorno crónico del quinto nervio craneal que causa un dolor facial constante, sordo o quemante.

Según se menciona, es una condición sumamente dolorosa. No tiene cura, pero se puede tratar con medicamentos y, en caso necesario, con una cirugía para controlar los síntomas.

Con el tiempo, Anabel pudo mejorar y se le vio un poco más seguido en la televisión. Su última participación en las pantallas fue en el melodrama ‘Una familia complicada’.

Anabel Ferreira y la enfermedad que la aqueja / Redes sociales/Mezcalent/Imagen generada con IA

¿Quién es la actriz Anabel Ferreira?

Anabel Ferreira Batiz es una actriz y comediante mexicana. Actualmente tiene 63 años. Su fama llegó a finales de los años 80, cuando se le vio en el programa ¡Anabel!. Dicho show se emitió a nivel internacional.

Se le ha visto en telenovelas, programas y películas como:

Desde Gayola

Se rentan cuartos

La casa de las flores

Te sigo amando

No sé si cortarme las venas o dejármelas largas

MasterChef Celebrity México

Hasta donde se sabe, está soltera y nunca tuvo hijos. En su momento, habló de su decisión de no procrear. Señaló que, si bien estuvo a punto de ceder, al final optó por no hacerlo, ya que, en sus palabras, “quería ser congruente con sus ideales”.

Mira: Anabel Ferreira responde a duras críticas por salida de Isaías Espinoza de ‘MasterChef celebrity’; ¿qué dijo?