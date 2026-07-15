Eric del Castillo hospitalizado de emergencia por una cirugía urgente; su hija Verónica explica cómo está: VIDEO

La salud de Eric del Castillo vuelve a ser motivo de preocupación. Y es que su hija, Verónica del Castillo, contó que el actor tuvo que ser hospitalizado de emergencia para una cirugía urgente. ¿Cuál es su estado de salud? Te contamos lo que dijo.

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Eric del Castillo causa preocupación por su reciente hospitalización / Mezcalent

¿Qué le pasó a Eric del Castillo, papá de Kate y Verónica del Castillo?

A unos meses de haber salido de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’, Verónica del Castillo contó que su padre tuvo que someterse a un procedimiento médico bastante serio. En entrevista para ‘De primera mano’, indicó que su padre “tiene un problema de arterias en las piernas que están tapadas”.

Relató que le realizaron un “cateterismo” por este asunto. Y es que, durante una revisión, su médico dijo que tenía que operarse, pues corría el riesgo de perder el pie o la pierna.

“(A mi papá) le hicieron un cateterismo que viene siendo intervenir con una punción la arteria; es la segunda arteria principal del cuerpo, la arteria ilíaca. A la altura de la ingle le meten una agujita delgadita, la inflan como un globito y le meten una malla y esta malla ya permite el flujo al 100 % de la sangre”. Verónica del Castillo

Afortunadamente, todo salió muy bien. La propia actriz resaltó que su papá fue dado de alta recientemente. Mencionó que, dentro de unos días, volverá al nosocomio para otro procedimiento.

“Él ya está perfecto. La verdad es que está muy bien del corazón y solamente era la falta de circulación en las piernas, que eso tal vez era lo que le provocaba el dolor en la espalda baja. Ahora en 15 días le vamos a realizar el siguiente procedimiento que es para la espalda baja, que también es sin anestesia general, simplemente es quemarle los nervios. Eso se llama realizarle un bloqueo”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que su padre está mejorando poco a poco: “Actuamos de voladísima porque ya tenía el 80 % tapado y ahorita ya tiene el flujo sanguíneo al 100%”, manifestó.

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A Eric del Castillo no le han dicho sobre la muerte de Elsa Aguirre

Entre otros temas que abordó Verónica del Castillo está la muerte de Elsa Aguirre, confirmada este miércoles 15 de julio. La celebridad indicó que Eric del Castillo aún no sabe sobre el deceso de la actriz de 95 años.

Explicó que la noticia podría afectar el estado de ánimo de su papá, lo que podría influir negativamente en su recuperación actual.

“Me dijo mi mamá: ‘Ni se te vaya a ocurrir decirle porque sí se deprime’, sobre todo cuando son amigas tan entrañables del medio artístico. Por eso también preferí decirles lo que está pasando con mi papá para que no se especule y celebrar que él sí salió del hospital, que cumple 92 la próxima semana y queremos festejarlo”, resaltó.

Verónica del Castillo habla de la salud de su papá / Redes sociales

¿Cuáles son las enfermedades que padece Eric del Castillo?

A lo largo de su carrera artística, Eric del Castillo ha lidiado con ciertos problemas de salud. En su momento, contó que había sido diagnosticado con cáncer de próstata. Afortunadamente, pudo salir adelante tras el tratamiento adecuado.

En 2024, le detectaron degeneración macular, afección incurable que afecta su visión. En aquel entonces, dijo: “Sigue avanzando, pero bendito Dios, nunca me voy a quedar ciego, solamente es degeneración macular, el centro se borra, pero a mis lados veo”, puntualizó.

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