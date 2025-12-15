Eric del Castillo confiesa que estuvo ¡enamorado de su madre¡ Vivió un infierno con su padrastro, dice

Eric del Castillo vuelve a colocarse en el centro de la conversación tras una confesión íntima, cruda y poco conocida de su vida personal. El primer actor mexicano habló sin filtros sobre su adolescencia marcada por conflictos familiares, una relación tormentosa con su padrastro y una revelación que sorprendió incluso a los espectadores más fieles: estuvo enamorado de su madre. La declaración destapó una etapa oscura de su pasado que explica muchas de las decisiones extremas que tomó en su juventud.

Mira: Eric del Castillo reacciona al video viral de Kate del Castillo con un bebé, ¿lo ve como su nietecito?

Eric del Castillo / IG: @ericdelcastillofc

¿Por qué Eric del Castillo confesó que estuvo enamorado de su madre?

El actor mexicano Eric del Castillo, padre de Kate del Castillo, contó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que de adolescente vivió un apego intenso hacia su mamá y lo nombró sin rodeos:

“Yo tenía el complejo de Edipo: estaba enamorado de mi madre y no soportaba al padrastro. Por eso me iba de la casa, me fui como 10 veces”, confesó el actor, dejando claro que ese sentimiento fue uno de los principales detonantes de sus constantes huidas.

Lee: Eric del Castillo se sincera sobre su testamento y sus herederos; ¿quién se quedará con su herencia?

Don Eric del Castillo y Kate del Castillo

¿Por qué Eric del Castillo no soportaba a su padrastro y qué ocurrió con el escapulario que desató el conflicto?

Uno de los puntos más delicados de la historia es la mala relación que Eric del Castillo tuvo con su padrastro. Según relató, el rechazo no solo era emocional, sino también ideológico y religioso. El actor, conocido por su profunda fe católica, explicó que el hombre no compartía sus creencias y que incluso llegó a hacerle una propuesta que lo marcó para siempre.

De acuerdo con su testimonio, el padrastro le sugirió tirar un escapulario al excusado a cambio de dinero. Esa acción fue intolerable para Eric del Castillo, quien en su juventud incluso consideró seriamente convertirse en seminarista.

Este episodio terminó de fracturar cualquier posibilidad de convivencia. Para el actor, no se trataba solo de una provocación, sino de una falta de respeto a sus creencias más profundas. Desde ese momento, la casa dejó de ser un refugio y se convirtió en un lugar del que necesitaba escapar.

¿Qué pasó con el padre biológico de Eric del Castillo y cómo su muerte como bombero marcó su infancia?

La ausencia del padre biológico de Eric del Castillo es otro elemento clave para entender su historia. El actor contó que no pudo convivir mucho con él, ya que sus padres se divorciaron cuando era muy joven. La tragedia llegó poco tiempo después.

Su padre falleció mientras trabajaba como bombero, al intentar sofocar un incendio en la ferretería La Sirena, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Esta pérdida no solo fue devastadora a nivel emocional, sino que también impactó directamente en su formación académica.

Tras la muerte de su padre, el gobierno otorgó becas a los hijos de los bomberos caídos en servicio. Gracias a ello, Eric del Castillo pudo estudiar en lo que hoy se conoce como el Centro Universitario México (CUM), una oportunidad que, según ha contado, fue decisiva para su futuro.

Te puede interesar: Eric del Castillo estuvo al borde del colapso a sus 91 años, revela su hija Verónica ¡Lo diagnosticaron mal!

¿Cómo terminó Eric del Castillo en la cárcel siendo menor de edad?

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Eric del Castillo relató que una de sus fugas terminó de la peor manera posible: en la cárcel. Siendo aún menor de edad, decidió irse en tren sin pagar, viajando como “trampolín” junto con otros jóvenes.

“La última vez estuve en la cárcel en Aguascalientes. Me fui en tren y nos agarraron allá en Aguascalientes (...). Nos agarraron los garroteros porque andábamos de trampolines. Nos llevaron a la policía y la policía a las 3 de la mañana nos metió a la cárcel. Ahí estuve como mes y medio”, narró.

Durante ese tiempo, el actor intentó escapar del encierro, pero fue descubierto por los custodios. Para evitar la fuga, le dispararon. Lo más impactante es que, además del trauma físico y emocional, Eric del Castillo tuvo que pagar el costo de la bala que recibió.