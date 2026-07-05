Famosa se mordía el labio por estrés, le salió lesión y pensó que era herpes... ¡Fue sífilis!: “No me cuidé”

Luego de que Eiza destapó terrible diagnóstico de enfermedades, ahora la salud tocá puerta en el mundo digital. Lo que parecía una simple herida por ansiedad terminó en un diagnóstico inesperado que la dejó en shock.

Shadia Brigitte, una joven de 23 años, pensó que tenía herpes pero en realidad era sífilis, una infección de transmisión sexual (ITS). Su testimonio sorprendió a miles de personas porque todo comenzó con un hábito relacionado con el estrés y la ansiedad.

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La influencer / Foto: Redes sociales

¿Cómo descubrió la creadora de contenido Shadia Brigitte que la herida en su labio era sífilis y no herpes?

Durante años, la joven acostumbraba morderse el labio de manera compulsiva, una práctica que se intensificó por la presión laboral. Lo que parecía una herida común cambió de aspecto con el paso de los días y encendió las alarmas.

En un primer momento, los especialistas consideraron que podía tratarse de herpes y le recetaron una crema para combatir la infección. Sin embargo, el tratamiento no dio resultados y la lesión continuó evolucionando.

Después de visitar a varios médicos, terminó consultando a un cirujano maxilofacial, amigo de su familia, quien decidió solicitar estudios más profundos, entre ellos una biopsia. Ese proceso fue especialmente angustiante para la joven, pues el historial de cáncer en su familia la hizo imaginar el peor escenario posible.

“Siempre tuve la costumbre de morderme el labio, pero esa vez me lastimé más de lo normal” Shadia Brigitte

Mientras esperaba los resultados, la situación personal de Shadia también se complicó. Perdió su empleo y la lesión visible en su boca comenzó a afectar incluso su confianza para buscar nuevas oportunidades laborales.

La incertidumbre la llevó a enfrentar una fuerte batalla emocional.

Shadia Brigitte “Fue un tiempo bastante complicado. Yo me sentía muy mal. Hay un gran historial de cáncer en mi familia y tenía miedo. Fue como pelear contra mi propia mente. Pensaba en todo lo que me podría pasar si fuera eso, la quimioterapia, el proceso, la misma biopsia, que se me iba a caer el pelo, un montón de cosas se me pasaron por la cabeza. Pero también mi otra parte -más consciente- me intentaba calmar”.

Finalmente, los análisis descartaron el cáncer, pero revelaron otra enfermedad que jamás imaginó: sífilis.

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¿Qué es la sífilis y cuáles son los síntomas de esta infección de transmisión sexual?

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por la bacteria Treponema pallidum. Generalmente se transmite mediante relaciones sexuales sin protección, ya sean vaginales, anales u orales, aunque también puede pasar de una madre al bebé durante el embarazo.

Uno de los aspectos que hace peligrosa a la sífilis es que muchas personas pueden no identificar sus síntomas en las primeras etapas. El primer signo suele ser una llaga indolora conocida como chancro, que aparece en la zona donde ocurrió el contagio. Posteriormente pueden presentarse erupciones en la piel, fiebre, inflamación de ganglios y malestar general.

Si la enfermedad no recibe tratamiento, puede permanecer durante años sin síntomas visibles mientras continúa dañando órganos importantes como el cerebro, el corazón y el sistema nervioso. Por ello, los especialistas insisten en que el diagnóstico temprano es fundamental para evitar complicaciones graves.

A diferencia de otras enfermedades, la buena noticia es que la sífilis tiene cura cuando se detecta a tiempo y se sigue correctamente el tratamiento médico.

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¿Cómo fue el tratamiento de la creadora de contenido Shadia Brigitte tras recibir el diagnóstico de sífilis?

Tras conocer que padecía sífilis, Shadia Brigitte confesó que el miedo inicial dio paso al alivio cuando los médicos le explicaron que la enfermedad podía tratarse exitosamente.

La joven comenzó un tratamiento con penicilina, el antibiótico que suele utilizarse para combatir esta infección. Conforme avanzó su recuperación también inició un proceso de reflexión sobre la importancia del autocuidado y de mantener relaciones sexuales protegidas.

Reconoció públicamente que la experiencia le dejó una importante lección sobre la prevención.

“Soy responsable, no me cuidé”. Shadia Brigitte

Su caso también sirvió para recordar que muchas infecciones de transmisión sexual pueden pasar desapercibidas o confundirse con otros problemas de salud, por lo que la atención médica oportuna es indispensable.

Una vez que comenzó a recuperarse, Shadia Brigitte decidió contar públicamente todo lo que vivió mediante un video en redes sociales. Lo que empezó como un simple desahogo terminó convirtiéndose en un mensaje de prevención que fue compartido por miles de usuarios.

Muchas personas destacaron que su testimonio ayudó a romper estigmas alrededor de las enfermedades de transmisión sexual, especialmente porque mostró que cualquiera puede enfrentarse a un diagnóstico inesperado y que buscar ayuda médica a tiempo hace una gran diferencia.