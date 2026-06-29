¿‘La Bebeshita’ dejará los colágenos para andar con alguien mayor? La influencer revela: “Para pasar el rato”

‘La Bebeshita’, de 33 años, nos dejó muy claro que no cualquiera puede ganarse su corazoncito y nos platicó si le gustan los galanes más jóvenes o mayores que ella. Para la conductora, los chavitos “son más rendidores”, mientras que los viejitos “se cansan y son más borrachos”.

¿Qué parejas ha tenido ‘la Bebeshita’? / Redes sociales

¿'La Bebeshita’ tiene novio actualmente?

‘La Bebeshita’, famosa influencer, llegó a un evento social en la CDMX, decidida a encontrar una pareja para divertirse, y ahí nos comentó: “He salido con uno que otro colágeno, pero últimamente ando muy soltera. Vine a ver si encuentro chicos guapos. Me mantengo bella con puro colágeno (ríe). Me gustan de 22 a 26 años”.

Aunque ella siempre ha sido la del varo, asegura que ya no está dispuesta a mantenerlos. “No creo que me tengan miedo. Lo que pasa es que soy muy buena y siento que por esa razón abusan de mi nobleza. A veces sí les pago, porque al ser colágenos no cuentan con tanto presupuesto (ríe). Por eso los apoyo, pero ya me harté. Espero encontrar a alguien más madurito”.

Ha sido tanta su experiencia con los jóvenes, que ya identificó las señales de cuando no traen dinero en la cartera. “La primera es que viven con sus papás o con 10 mil roomies. Aunque no les voy a negar que tuve colágenos futbolistas que me pagaron todo. A ellos sí les va muy bien”.

Nos reveló si se ha vuelto una mujer de gustos costosos. “En ese sentido, soy muy relajada. El dinero va y viene. He tratado de tener mis propias cosas para no depender de nadie. Los cariñitos caros me los doy yo. Me encanta ver más oro, plata y perlas preciosas. Sin embargo, no siempre visto de lujo”.

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‘La Bebeshita’ junto al hermano de Aarón Mercury / Luis Pérez, archivo TVNotas y redes sociales

¿A ‘la Bebeshita’ le gustaría formalizar con un “colágeno”?

A pesar de que le gusta el jugueteo mutuo con sus ligues, ‘la Bebeshita’ tiene muy claro su objetivo de vida. También considera que salir con hombres más jóvenes no es para formalizar una relación. “No valoran la onda y todo se les hace muy fácil. ¡Ya maduren! A veces también salen demasiado mujeriegos. Absolutamente todos los colágenos no me toman en serio. Ellos solo quieren el desmadre y, para serles honesta, yo pienso igual”.

Respondió a quienes la señalan de no tener noviazgos duraderos. “No sé por qué tienen ese pensamiento en la mente. Claro que he tenido relaciones duraderas. Por ejemplo, con Brandon (Castañeda) duré 2 años viviendo juntos y luego otros 2. Lo único malo es que me engañan y se termina haciendo muy público”.

De igual forma contestó a los que la llaman inmadura por andar con hombres de menos edad. “Soy súper madura, comprometida, trabajadora y responsable. Solo que para divertirme necesito a un colágeno a quien el día de mañana le diga: ‘Vámonos a Acapulco o Cancún’ y sin pensarlo lo haga. Un viejito necesita organizarse con su trabajo. ¡Qué hueva! Sin olvidar que los colágenos son más rendidores en todo”.

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‘La Bebeshita’ y Brandon Castañeda duraron casi cuatro años / Luis Pérez, archivo TVNotas y redes sociales

¿'La Bebeshita’ le dará una oportunidad a un hombre mayor para una relación sentimental?

Finalmente, la exparticipante del programa Enamorándonos mencionó que no está cerrada a salir con un hombre mayor. Sin embargo, tiene “No me veo con un colágeno toda la vida. Únicamente son para pasar el rato y divertirme”. sus condiciones.

“Puede haber la posibilidad, pero debe ser un viejito al que le guste cuidarse y haga ejercicio. Los demás se me hacen bien aburridos. Yo soy de correr, arriba y abajo. Mi ritmo es muy acelerado y siento que ellos se cansan. Además, son más borrachos y yo no tomo”.

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Esas son algunas de las exparejas de ‘la Bebeshita’ / Luis Pérez, archivo TVNotas y redes sociales

¿Quién es la Bebeshita y cuál es su trayectoria?

En 2016 se dio a conocer en el programa Enamorándonos , de TV Azteca, como amorosa.

, de TV Azteca, como amorosa. En 2021 fue conductora de Venga la alegría, fin de semana .

. Participó en reality shows como MasterChef celebrity (2021), Los 50 (2023), La casa de los famosos de Telemundo, cuarta temporada (2024) y Las estrellas bailanen Hoy (2025).

como (2021), (2023), de Telemundo, cuarta temporada (2024) y (2025). Es parte del programa Hoy , donde hace secciones de misiones especiales, junto a su expareja, Brandon Castañeda.

, donde hace secciones de misiones especiales, junto a su expareja, Brandon Castañeda. Cuenta con 3 millones de seguidores en Instagramy 4.8 millones en TikTok.

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