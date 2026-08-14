Cazzu confirma que tiene nuevo novio, olvida de una vez por todas a Nodal y se abre nuevamente al amor

Cazzu volvió a acaparar los reflectores después de que se le escapó una confesión que nadie esperaba: tiene novio. La cantante argentina, quien desde su separación de Christian Nodal se había mantenido hermética sobre su vida amorosa, mencionó a su nueva pareja sin querer durante una entrevista, y de inmediato los fans comenzaron a tejer teorías sobre quién es el afortunado.

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¿Cómo confirmó Cazzu que tiene nuevo novio tras su separación de Nodal?

La confirmación llegó de la forma menos pensada. Cazzu concedió una entrevista al medio argentino Cenital, donde la conversación giraba en torno a sus libros favoritos y el significado que ciertas obras tienen en su vida. Fue al hablar de “La divina comedia” cuando la cantante mencionó, la palabra “novio”.

Han pasado más de dos años desde que Julieta Cazzuchelli y Christian Nodal confirmaron el fin de su relación. Aquella ruptura sacudió al mundo del espectáculo, sobre todo porque poco después el sonorense formalizó su romance con Ángela Aguilar, con quien más tarde se casó.

Desde entonces, Cazzu se había enfocado en su hija y en relanzar su carrera musical con temas como “Dolce”, “Mucha Data”, “Turra”, “Peli Culeo” y “La Cueva”. Nunca antes había hablado abiertamente de tener pareja, así que esta revelación tomó por sorpresa a todos.

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Cazzu y Nodal / IG: @cazzu / @nodal

¿Qué dijo exactamente Cazzu sobre su novio en la entrevista con Cenital?

Cazzu explicó por qué conserva dos ejemplares del clásico de Dante Alighieri, y ahí fue cuando reveló, sin mucho protagonismo, que su corazón ya tiene dueño de nuevo:

“Tengo dos porque una es muy vieja, era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada…" Cazzu

Con esa frase quedó claro que la argentina está en una relación, aunque decidió no revelar el nombre de su pareja ni el tiempo que llevan juntos. Tampoco ofreció detalles sobre cómo se conocieron o si se trata de una relación reciente.

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@lamejormonclova96.3 ¡CAZZU YA TIENE NOVIO! 😱❤️‍🔥 La cantante confirmó que está en una relación, sin embargo no reveló quién es el afortunado, aunque desde hace meses ha sido relacionada con su bailarín Ignacio Colombara. 👀🔥 ¿Será él? ¿O quién es este misterioso novio? 🤔💘 #Cazzu #LaJefa ♬ sonido original - La Mejor Monclova

¿Quién es el nuevo novio de Cazzu y es Ignacio Colombara?

El nuevo novio de Cazzu todavía no tiene nombre confirmado públicamente. Sin embargo, el hombre que inmediatamente volvió a aparecer en las especulaciones es Ignacio Colombara, bailarín argentino que forma parte del equipo que acompaña a la cantante en sus presentaciones.

Ignacio Colombara y Cazzu llevan meses bajo la lupa de los seguidores. La cercanía entre ambos durante la gira “Latinaje” provocó rumores de romance y, posteriormente, una interacción sobre el escenario hizo que las versiones tomaran todavía más fuerza.

Mientras presentaba a sus bailarines, la cantante señaló al argentino y dijo: “Este es mío”, comentario que el público tomó como una posible indirecta sobre su relación.