¿Cibad Hernández engaña a Alicia Villarreal? Filtran mensajes que presuntamente él le mandó a otra mujer| VIDEO

El noviazgo entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández vuelve a estar en tela de juicio. Y es que el influencer es acusado de presuntamente serle infiel. A través de redes sociales, ha circulado un video que confirmaría que Hernández supuestamente le mandó mensajes a otra mujer. Te contamos lo que se sabe.

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Cibad Hernández y Alicia Villarreal han dado de qué hablar / Redes sociales

¿Quién es Cibad Hernández y cuándo comenzó su noviazgo con Alicia Villarreal?

Cibad Hernández es un influencer y abogado mexicano. Tiene 43 años y suele compartir contenido en apoyo a las mujeres. Tiene más de 4 millones de seguidores en TikTok, su principal plataforma digital.

Su nombre se hizo mayormente conocido en agosto de 2025, cuando se confirmó su noviazgo con Alicia Villarreal. Este romance dio mucho de qué hablar en un inicio. Además de que comenzó tras el divorcio de la cantante de Cruz ‘N’, él es 11 años menor que ella.

El público teorizó que Hernández solo estaba con Villarreal por interés y hasta se ha puesto en duda su orientación. El influencer ha desmentido esto en muchas ocasiones. Asegura que ama mucho a Alicia y quiere apoyarla en todo.

Con el tiempo, se supo que Melenie Carmona, primogénita de Alicia, no estaba de acuerdo con este romance. En su momento, la joven manifestó que, a su perspectiva, todo se dio demasiado rápido. Considera que su mamá no tomó en cuenta los sentimientos de ella y sus hermanos al hacer pública su relación de forma acelerada.

Hace algunas semanas, se especuló que la pareja ya estaba a un paso del altar. Y es que se le captó a la exvocalista de ‘Límite’ usando un anillo y vistiendo un velo de novia. Hernández indicó que aún no se habían casado, pero que no descarta hacerlo en el futuro.

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La relación entre Cibad Hernández y Alicia Villarreal / Redes sociales

La presunta infidelidad de Cibad Hernández hacia Alicia Villarreal

A través de redes sociales, un usuario llamado Peter Torres compartió un video acusando a Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, de, presuntamente, mandarle mensajes a su pareja en horarios inadecuados.

Según su testimonio, el influencer contactó a la mujer mientras lidiaban con una crisis matrimonial. Supuestamente, Cibad le dijo que contaba con él para todo lo que necesitara. Torres sugirió que el creador de contenido quiso “coquetearle” a su esposa durante un momento de “vulnerabilidad”.

“Cibad Hernández, ¿cuál fue tu intención al enviarle un mensaje a mi esposa Oli el 18 de julio, a las 2:40 de la mañana, precisamente cuando estábamos pasando por problemas en el matrimonio? ¿A poco le querías dar palabras de empoderamiento también como lo hiciste con mi excuñada cuando estaba pasando por problemas con mi compa ‘el Charro’? ¿O cómo lo hiciste con Alicia Villarreal cuando estaba atravesando por problemas en su matrimonio con Cruz? Esto ya huele a patrón recurrente”. Peter Torres

Peter sostuvo que Cibad presuntamente borró los mensajes que le mandó a Oli, pero que pudo leerlos en su momento. En dichos textos, presuntamente, Hernández le “ofrece su hombro” para llorar.

“Te pregunto de frente: ¿Qué intención tenías con Oli? ¿Y por qué borraste los mensajes que le enviaste? ¿Te dio pena haberle escrito que estabas a sus órdenes y que querías ponerle el hombro a una mujer que sabías que estaba vulnerable por sus problemas en el matrimonio? En pocas palabras, Cibad, ¿qué pe… te traes, cab…?”, puntualizó.

No quiso dar más detalles del tema. Si bien la información no está confirmada, muchos la interpretaron como una señal de que, presuntamente, Cibad estaba “engañando” a Alicia Villarreal.

Así respondió Cibad Hernández ante la presunta infidelidad hacia Alicia Villarreal

Fiel a su estilo, Cibad Hernández no se quedó callado y respondió a las insinuaciones de una posible infidelidad hacia Alicia Villarreal. A través de redes sociales, y sin mencionar nombres, indicó que existen muchas cuentas falsas que contactan a sus seguidoras haciéndose pasar por él.

También dejó claro que su relación con la cantante no se verá afectada por este tipo de situaciones, ya que ella “lo conoce bien” y sabe el tipo de persona que es.

“Yo no genero este tipo de contenido tóxico para generar expectativas. No me interesa”. Cibad Hernández

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