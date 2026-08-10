Armando Hernández abandonó a la madre de sus hijos, no por la actriz con quien lo cachamos, ¡fue por una modelo!

Después de que la semana pasada TVNotas publicó imágenes de Armando Hernández muy galante con su compañera de telenovela Renata Romo, lo que causó una gran sorpresa, ya que él estaba en pareja con la madre de sus 2 hijos, Stephany Márquez, ahora nos platican que su relación ya había terminado desde inicios de este 2026, presuntamente por la actriz y modelo Jacksiris Monzon.

Justo una fuente cercana a Jacksiris nos contó: “Ella y Armando comenzaron a salir a principios de año, cuando aparentemente él todavía seguía con Stephany”.

Lee: Apio Quijano y Armando Hernández se dan tremendo beso ¿Infidelidad a su prometido? VIDEO

Ella es Stephany Márquez, la mamá de los hijos de Armando Hernández / Archivo TVNotas e IG: @jacksiris1

El supuesto romance fugaz entre el actor Armando Hernández y Jacksiris Monzon

La fuente narra que cuando el actor comenzó a cortejar a la actriz y modelo le comentó que ya no estaba con su mujer: “Ahora, Armando llegó a su vida y le dijo que ya estaba separado, y aunque la verdad es que tenía dudas al respecto, pues no se había publicado nada de una ruptura con Stephany, Jacksiris aceptó salir con él”.

Nos contaron que Armando hizo todo por conquistarla: “Le llevó serenata, la llenaba de flores y globos con el mensaje de que la amaba. Comenzaron a asistir a eventos sociales juntos, como una boda, una alfombra roja de la cinta Hijo de familia y unos videos que subió con él en el cine, donde se veían muy cariñosos. Estaban súper enamorados”.

Sin embargo, comenta nuestra fuente, ese idilio ya terminó: “Jacksiris ha sido muy reservada al platicar por qué tronaron, pero ya se dejaron de seguir en redes sociales. Sabemos que ya no están juntos”.

Checa: Armando Hernández y Luis Fernando Peña no fueron invitados a la boda de Martha Higareda ¿Adiós amistad?

En marzo pasado, Armando Hernández se dejó ver con Jacksiris Monzon. / Archivo TVNotas e IG: @jacksiris1

¿Qué pasó con Armando Hernández y la actriz Renata Romo?

Tras esta ruptura, nos dicen, Armando Hernández no retomó su relación con Stephany:

“Tampoco volvió con su esposa, o más bien, la madre de sus hijos, porque nunca se casaron legalmente, solo en Las Vegas. Aunque el lazo que los une es por sus hijos y por los 19 años que estuvieron juntos, pues seguramente, si no se reconcilian, habrá tema de manutención y demás, pero ese ya es rollo de ellos. A ver qué pasa con su relación con todo esto que ha ocurrido”. Fuente a TVNotas

Finalmente, sobre si Armando ahora quiere cortejar a la actriz Renata Romo, dijo: “Pues ustedes publicaron las fotos. Seguramente están empezando a salir”

Armando Hernández y la chica con la que se le fue captado hace poco / Archivo TVNotas e IG: @jacksiris1

¿En qué películas ha salido el actor Armando Hernández?

Debutó como actor en la película De la calle (2001). Después lo vimos en algunas otras: Amar te duele (2002), Fuera del cielo (2006), La boda de la abuela (2019) y Un día en Culiacán (2024).

(2001). Después lo vimos en algunas otras: (2002), (2006), (2019) y (2024). Actuó en telenovelas como Clase 406 (2003), Lola, érase una vez (2007) y Alma de hierro (2009).

(2003), (2007) y (2009). Formó parte de los programas de comedia: Los héroes del norte (2010), Me caigo de risa (2015), 40 y 20 (desde 2016) y Tal para cual (2022).

(2010), (2015), (desde 2016) y (2022). En 2024 participó en ¿Quién es la máscara? y se convirtió en el ganador de la edición en México.

y se convirtió en el ganador de la edición en México. En redes sociales, cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram y más de 640 mil en TikTok.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: Armando Hernández rompe en llanto al recordar los días que vivió en la calle