Jessica Coch celebra su noviazgo con el músico Emilio Mistretta, 9 años menor que ella: “No se nota”

Jessica Coch, de 46 años, se encuentra feliz en todos los aspectos de su vida y muy enamorada. Desde hace 1 año tiene una relación sentimental con el músico Emilio Mistretta, quien es 9 años menor, y la diferencia ni se nota.

La actriz nos compartió: “Es más chico que yo, 9 años, estoy feliz y agradecida. Si no se nota eso, está padre, hay que seguir cuidándonos más, haciendo ejercicio. Juego futbol, patino, tengo un gimnasio y siempre he sido muy deportista”.

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Emilio (izquierda) forma parte del grupo Los Revenants. La actriz nos contó que lo admira mucho. / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo conoció Jessica Coch a su actual novio, quien es 9 años menor?

Se conocieron por un amigo en común, Sebastián Rulli. “Fue el señor Cupido. Nos conocimos, Emilio y yo, hace 13 años y se dio apenas el año pasado. Está padre, porque cuando conoces a alguien y eres su amigo sabes cómo es, tienes muchas cosas en común, educación y valores. Así es mucho más fácil”.

Su novio la acompañó en el inicio de las grabaciones de la telenovela Infinito amor. Jessica nos dijo: “Como dicen, el dinero y el amor no se pueden ocultar. Hoy está aquí conmigo y luego yo estoy en sus proyectos. Es músico con Los Revenants y con toda la producción que hace en su estudio. Nos tenemos que apoyar como pareja y hacer equipo”.

Sin embargo, reconoció que, por sus compromisos, a veces no se pueden ver. “Sobre todo cuando los 2 trabajamos en el medio, nos acompañamos a ciertas cosas y luego no nos vemos. Los llamados son pesados y sus producciones también. Los ratitos que tenemos tratamos de estar juntos y de acompañarnos”.

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Jessica Coch estrena novio 9 años menor. / Captura de pantalla: @jessycoch

¿Cuáles son los desafíos que Jessica Coch enfrenta en su relación?

Nos confesó lo que le conquistó de él. “La admiración. Emilio ha sido productor de los 90’s Pop Tour y de muchos shows. Con su grupo hace cosas increíbles. La pasión y todo lo intenso que es, igual que yo. Para que tú puedas amar a alguien lo tienes que admirar”. Nos comentó que le ha llevado serenata: “Algunas veces (ríe)”.

Coch nos compartió que descarta ser mamá. “En algún momento perdí un bebé (2018), y hoy en día ya con la edad me da miedo. Podría ser arriesgado. Por el momento, no. Si algún día se da, porque Dios quiere y es grande, se dará, pero no creo”.

Acerca de cómo toma el paso de los años, afirmó: “Bien. Las mujeres que pasan mucho en redes sociales utilizan demasiados filtros o se sienten inseguras. Es bien importante el amor propio, entender que todos vamos para allá. Si subo una foto y me dicen: ‘¿Qué e pasó?’, pues es obvio: De (la telenovela) Cuando me enamoro, eso fue lo que pasó, 20 años”.

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Jessica Coach celebra su amor los éxitos en su carrera. / Redes sociales

¿Cómo se siente Jessica Coch ahora que triunfa en el amor y en su carrera?

Envía un mensaje a las mujeres: “Que se amen, no crean lo que ven en redes sociales, que se quieran y acepten como son. Todas tenemos grasita, celulitis estrías, nos inflamamos y las hormonas. Para los hombres es lo mismo: Que si la pancita, si no están fuertes. Lo importante es amarse en general, no nada más en lo físico, para estar bien con uno mismo y por fuera”.

Ahora que trabaja en la telenovela Infinito amor, la veremos como villana, lo cual, comentó, le sienta bien: “Eso es importante para mí, y como pez en el agua. Meses atrás me habló Chava (Mejía). Llegué a su oficina y pensé que era para hacer casting, pero en realidad era para regalarme a ‘Celia’, que ya la tenía pensada para mí. Que alguien confíe en mí, con estos 20 años de carrera y que ni siquiera audiciones, lo agradezco mucho”.

Finalmente, dejó entrever que su personaje traerá muchas sorpresas. “Lo voy leyendo y está increíble. No puedo contar mucho, pero existe un evento en que se rompe todo y un suceso grande donde empezamos las maldades con la protagonista. La van a odiar (ríe)”.

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