Jessica Coch celebra su noviazgo con el músico Emilio Mistretta, 9 años menor que ella: “No se nota”
Jessica Coach se sinceró sobre su vida sentimental y profesional. ¿Le importan las críticas por su relación con alguien más joven? Te contamos en TVNotas.
Jessica Coch, de 46 años, se encuentra feliz en todos los aspectos de su vida y muy enamorada. Desde hace 1 año tiene una relación sentimental con el músico Emilio Mistretta, quien es 9 años menor, y la diferencia ni se nota.
La actriz nos compartió: “Es más chico que yo, 9 años, estoy feliz y agradecida. Si no se nota eso, está padre, hay que seguir cuidándonos más, haciendo ejercicio. Juego futbol, patino, tengo un gimnasio y siempre he sido muy deportista”.
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¿Cómo conoció Jessica Coch a su actual novio, quien es 9 años menor?
Se conocieron por un amigo en común, Sebastián Rulli. “Fue el señor Cupido. Nos conocimos, Emilio y yo, hace 13 años y se dio apenas el año pasado. Está padre, porque cuando conoces a alguien y eres su amigo sabes cómo es, tienes muchas cosas en común, educación y valores. Así es mucho más fácil”.
Su novio la acompañó en el inicio de las grabaciones de la telenovela Infinito amor. Jessica nos dijo: “Como dicen, el dinero y el amor no se pueden ocultar. Hoy está aquí conmigo y luego yo estoy en sus proyectos. Es músico con Los Revenants y con toda la producción que hace en su estudio. Nos tenemos que apoyar como pareja y hacer equipo”.
Sin embargo, reconoció que, por sus compromisos, a veces no se pueden ver. “Sobre todo cuando los 2 trabajamos en el medio, nos acompañamos a ciertas cosas y luego no nos vemos. Los llamados son pesados y sus producciones también. Los ratitos que tenemos tratamos de estar juntos y de acompañarnos”.
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¿Cuáles son los desafíos que Jessica Coch enfrenta en su relación?
Nos confesó lo que le conquistó de él. “La admiración. Emilio ha sido productor de los 90’s Pop Tour y de muchos shows. Con su grupo hace cosas increíbles. La pasión y todo lo intenso que es, igual que yo. Para que tú puedas amar a alguien lo tienes que admirar”. Nos comentó que le ha llevado serenata: “Algunas veces (ríe)”.
Coch nos compartió que descarta ser mamá. “En algún momento perdí un bebé (2018), y hoy en día ya con la edad me da miedo. Podría ser arriesgado. Por el momento, no. Si algún día se da, porque Dios quiere y es grande, se dará, pero no creo”.
Acerca de cómo toma el paso de los años, afirmó: “Bien. Las mujeres que pasan mucho en redes sociales utilizan demasiados filtros o se sienten inseguras. Es bien importante el amor propio, entender que todos vamos para allá. Si subo una foto y me dicen: ‘¿Qué e pasó?’, pues es obvio: De (la telenovela) Cuando me enamoro, eso fue lo que pasó, 20 años”.
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¿Cómo se siente Jessica Coch ahora que triunfa en el amor y en su carrera?
Envía un mensaje a las mujeres: “Que se amen, no crean lo que ven en redes sociales, que se quieran y acepten como son. Todas tenemos grasita, celulitis estrías, nos inflamamos y las hormonas. Para los hombres es lo mismo: Que si la pancita, si no están fuertes. Lo importante es amarse en general, no nada más en lo físico, para estar bien con uno mismo y por fuera”.
Ahora que trabaja en la telenovela Infinito amor, la veremos como villana, lo cual, comentó, le sienta bien: “Eso es importante para mí, y como pez en el agua. Meses atrás me habló Chava (Mejía). Llegué a su oficina y pensé que era para hacer casting, pero en realidad era para regalarme a ‘Celia’, que ya la tenía pensada para mí. Que alguien confíe en mí, con estos 20 años de carrera y que ni siquiera audiciones, lo agradezco mucho”.
Finalmente, dejó entrever que su personaje traerá muchas sorpresas. “Lo voy leyendo y está increíble. No puedo contar mucho, pero existe un evento en que se rompe todo y un suceso grande donde empezamos las maldades con la protagonista. La van a odiar (ríe)”.
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