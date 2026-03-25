Jessica Coch de luto; lanza desgarrador mensaje por la muerte de querido miembro de su familia: “Vuela alto”

El mundo del espectáculo se viste de luto tras darse a conocer la muerte de Jorge Antonio Coch, padre de la actriz Jessica Coch. La noticia fue confirmada por la propia artista a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores. De inmediato, amigos, colegas y fans se volcaron en muestras de cariño para la estrella de televisión, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

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Jessica Coach por la muerte de querido miembro de su familia / Redes sociales

¿De qué murió Jorge Antonio Coch, papá de Jessica Coch?

De acuerdo con reportes de medios especializados, Jorge Antonio Coch murió a los 78 años debido a complicaciones de salud. El exfutbolista perdió la vida en el Hospital General de Cholula, en Puebla, lugar donde residía desde hace varios años.

Aunque no se han dado detalles específicos sobre su padecimiento, trascendió que su estado de salud se había complicado en los últimos días, lo que derivó en su lamentable muerte.

La noticia tomó por sorpresa a muchos, especialmente a quienes conocían su trayectoria tanto en el fútbol como en su vida familiar. Jessica Coch solía compartir algunos momentos familiares y visitaba con frecuencia a su papá en Puebla.

Jessica Coach por la muerte de querido miembro de su familia / Redes sociales

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¿Cómo despidió Jessica Coch a su padre con emotivo mensaje?

A través de un post en su cuenta de X, Jessica Coch compartió la dolorosa noticia. La actriz publicó una imagen de su infancia junto a su padre, acompañada de un mensaje en el que le expresó su amor.

“Vuela alto… Mi Pa, Mi Ratón. Estoy segura que ya estás armando un partido. Te amo para siempre”. Jessica Coach

Las reacciones no se hicieron esperar. Compañeros del medio artístico y seguidores le enviaron mensajes de apoyo, solidaridad y fuerza en este complicado momento.

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Jessica Coach por la muerte de querido miembro de su familia / Redes sociales

¿Quién fue Jorge Antonio Coch, exfutbolista?

Jorge Antonio Coch fue un reconocido futbolista argentino nacido el 19 de mayo de 1947 en Buenos Aires.

Inició su carrera profesional con Argentinos Juniors y más tarde formó parte de uno de los clubes más importantes de su país, Boca Juniors.

En 1971 llegó a México para integrarse al Deportivo Toluca, donde fue dirigido por el histórico entrenador Ignacio Trelles.

Posteriormente jugó con el Club Puebla y los Veracruz, consolidándose como un mediocampista destacado.

Apodado el “Super Ratón”, también tuvo paso por equipos como All Boys, Talleres de Córdoba y la Universidad de Chile, donde cerró su carrera. Tras retirarse, regresó a México para dedicarse a la formación de nuevos talentos.

En redes sociales, clubes como el Puebla lamentaron su muerte y enviaron condolencias a su familia, recordándolo como una figura importante del fútbol.

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