¿Victoria Ruffo será nueva habitante de La casa de los famosos México? Estas son las condiciones que pondría

En medio de los rumores de ruptura de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre las posibilidades de que ingrese a una próxima temporada de La casa de los famosos México, ya que varios actores se han sumado al reality, como Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia. ¿Ya le han hecho ofertas?

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¿Victoria Ruffo quiere estar en La casa de los famosos México? / Redes sociales

¿Qué piensa Victoria Ruffo sobre La casa de los famosos México 2026?

En un encuentro con la prensa, Victoria Ruffo, quien ha sido duramente criticada por usar silla de ruedas en el aeropuerto, confesó en un encuentro con la prensa que disfruta mucho la participación de Cynthia Klitbo en el reality show.

Pese a que la actriz de melodramas como Atrévete a soñar y Teresa ha sido duramente criticada por querer tener cierto orden dentro de la casa, la ‘queen de las telenovelas’ compartió que coincide con ella en muchas cosas, principalmente en las relacionadas con la limpieza:

“He estado viendo a Cynthia también y yo la amo, te lo juro, yo no la critico; al contrario, yo creo que tiene toda la razón. La gente cochina es cochina, la verdad, qué feo”. Cynthia Klitbo

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Victoria Ruffo disfruta de la participación de Cynthia Klitbo en LCDLFMX. / Redes sociales

¿Victoria Ruffo está dispuesta a ser parte de un reality como La casa de los famosos México?

Además de sincerarse sobre su opinión sobre Cynthia Klitbo y su desarrollo en La casa de los famosos México 2026, Victoria Ruffo confesó que no sería parte de un proyecto así, ya que hay varios aspectos que para ella no son negociables.

“Mi baño es sagrado, mi cama es sagrada. La comida y todo eso me vale gorro, pero los ronquidos yo no puedo; aguanto algunos, pero no todos”, explicó la protagonista de La madrastra.

Además, debido a que coincide en varios aspectos con Klitbo, considera que no sería una de las habitantes más queridas de la casa. “Yo soy muy ordenada también, no me gusta el desorden. Yo creo que los molestaría eso también”, agregó, pero reveló bajo qué condiciones podría aceptar:

“Si me ponen un baño privado, más los ceros a la derecha, puede que sí”. Victoria Ruffo

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Victoria Ruffo revela bajo que condiciones entraría a LCDLFMX. / Redes sociales

¿Victoria Ruffo ya recibió una propuesta para ser parte de La casa de los famosos México?

Durante su encuentro con medios, Victoria Ruffo no mencionó haber recibido una propuesta por parte de La casa de los famosos México u otro reality 24/7; sin embargo, sí dejó claro que uno de los principales factores que le gustaría encontrar en su gusto por la limpieza.

De acuerdo con la actriz, desde muy joven su mamá le enseñó a hacer las labores domésticas, por lo que sería complicado formar parte de un programa como LCDLFMX. Hasta ahora, no hay información oficial sobre una propuesta.

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Así lo dijo Victoria Ruffo: