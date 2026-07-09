¿A Victoria Ruffo le molesta que su nieta se parezca a Eugenio Derbez? Así reaccionó, ¡lanzó tremendo comentario!

Hace pocos días, la familia Derbez estuvo de fiesta por el segundo cumpleaños de la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

La pequeña ha llamado la atención por el gran parecido que, según mucha gente, tiene con su abuelo, Eugenio Derbez. Por ello, durante un reciente encuentro con Victoria Ruffo, la prensa no dejó pasar la oportunidad de preguntarle a la actriz qué opinaba al respecto de este parecido. ¿Cómo reaccionó? Te contamos.

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José Eduardo Derbez y su hija Tessa. / IG: paodalay_2203

¿Qué respondió Victoria Ruffo a los comentarios sobre el parecido de su nieta a Eugenio Derbez?

Victoria Ruffo conversó con medios de comunicación acerca de su reciente viaje al Festival de Cine de Rusia y sobre los proyectos que tiene en puerta.

Pero en un instante en el que José Eduardo Derbez y su hija salieron a la conversación, un reportero le preguntó si la niña tenía parecido con su expareja, Eugenio Derbez: "¿pero sí se parece al abuelo?”.

La actriz reaccionó con un gesto sarcástico y negó que su nieta se parezca a Eugenio Derbez: “No. A ver, ¿tú que tomas? No es cierto. Se parece a mí, a mí toda”, le respondió.

Sin embargo, en otras ocasiones ha revelado que eso no le molesta y no le importa en lo absoluto, pues considera que su nieta es es bonita se parezca a quien se parezca.

“Yo cotorreo mucho con eso. Mi nieta está preciosa, está divina, se parezca a quien se parezca.” Victoria Ruffo

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¿Cómo es la relación de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

La relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ha sido polémica por las declaraciones que se han hecho mutuamente y por las diferencias respecto a su hijo, José Eduardo Derbez.

Aunque su vínculo en la actualidad es distante, ambos mantienen la cordialidad y reconocen que los mantiene unidos el cariño que tienen por su hijo.

En la misma entrevista, Victoria Ruffo recordó algunos momentos que vivió durante la disputa que tuvieron por su hijo.

“Finalmente llegamos a un arreglo, muy malo, por cierto. Porque dio muy poquito para la manutención de José Eduardo” Victoria Ruffo

Mencionó que en su momento llegaron a un acuerdo “muy malo” y recordó la vez que pensó que Eugenio Derbez le había “robado” a su hijo.

“Tiene meses sin verlo, y de erepente llegan a la escuela y van por él. Yo boy por mi hijo y no está, yo dije ‘Ya me lo robó, ya se lo llevó’.” Victoria Ruffo

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Eugenio Derbez y Victoria Ruffo / Redes sociales

Victoria Ruffo habla de sus proyectos y su regreso a la TV

Victoria Ruffo regresó de Rusia, luego de estar presente en el festival de cine de ese país, donde recibió un reconocimiento por su trayectoria artística.

Retomará su participación en la obra de teatro ‘Las leonas’ y adelantó que está en conversaciones para regresar a la televisión, con un proyecto a cargo de José Alberto ‘el Güero’ Castro.

La actriz también aclaro los rumores sobre un supuesto divorcio con Omar Fayad.

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